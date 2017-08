STX : accalmie après la tempête entre Rome et Paris

Mardi à Rome, le ministre français de l'Economie a réussi à calmer la colère des Italiens causée par l'annonce de la nationalisation temporaire des chantiers navals STX, en Loire-Atlantique. Les deux pays négocient à nouveau sur l'entrée au capital du groupe italien Fincantieri.

Paris et Rome sont donc tombés d’accord pour relancer les négociations sur l'entrée du groupe italien Fincantieri au capital des chantiers navals STX de Saint-Nazaire. Les deux pays "se donnent jusqu’au 27 septembre pour aboutir à une solution sur STX et pour lancer les bases d’une coopération navale entre la France et l’Italie", a déclaré le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, à l’issue de la réunion mardi à Rome avec son homologue italien, Pier Carlo Padoan, et avec le ministre de l’industrie, Carlo Calenda.

Fin juillet, l’annonce de la nationalisation temporaire des chantiers navals STX à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, avait attisé la colère des Italiens. En effet, le groupe Fincantieri était sur les rangs pour devenir propriétaire du chantier français, ce que refusait Emmanuel Macron.

Le déplacement du ministre de l’Economie français, Bruno Le Maire, à Rome semble donc avoir apaisé les relations.

La question de l'actionnaire majoritaire toujours pas réglée ...

Les deux pays doivent encore se mettre d'accord sur la structure du capital, car les Italiens réclament toujours d’être majoritaires au capital du chantier français alors que le gouvernement propose un accord 50-50. Une proposition à nouveau refusée mardi 1er août par le ministre de l’Economie italien.

Notre position ne bouge pas, il n’est pas possible pour nous d’accepter une répartition 50-50- ministre italien de l’Economie

Les deux pays se sont donc donnés jusqu’au 27 septembre, date d'un sommet entre le président français Emmanuel Macron et le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni, pour tenter de trouver une solution "réciproquement acceptable". D’ici là, le gouvernement français s’engage à ne pas chercher d’autres actionnaires et à privilégier l’offre de l’italien Fincantieri. A Saint-Nazaire, 7000 emplois sont en jeu dans ce dossier.