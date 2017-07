STX présente sa sous-station électrique à Saint-Nazaire

STX a débuté ce matin à Saint-Nazaire l'assemblage de sa sous-station électrique. Une manœuvre impressionnante. Une fois installée en mer Baltique, au large de l'Allemagne, la sous-station devra transformer l'énergie de 60 éoliennes marines en électricité pour 400 000 foyers.

Fin de cérémonie de la mise en cale de la sous station Arkona #stx#saintnazaire 60 éoliennes seront installées pour produire de l'énergie pic.twitter.com/GHzMniCjk1 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) July 12, 2017

Une nouvelle étape a donc été franchie ce matin. Un an après le lancement en fabrication de la sous-station électrique, l'heure est à l'assemblage de la sous-station. Mais le travail n'est pas fini, il faut encore finir l'assemblage et installer le tout en mer Baltique au large de l'Allemagne. Une fois installée, la sous-station devra transformer l'énergie de 60 éoliennes marine en électricité pour 400 000 foyers. 150 salariés de STX et 250 sous-traitant ont travaillé pendant plus de 2 ans sur le projet.

STX se diversifie

Avec ce type de chantier, le constructeur naval poursuit sa diversification, STX dit vouloir devenir un acteur majeur des énergies renouvelables maritimes. " Notre objectif est de faire deux sous-stations chaque année représentant un chiffre d'affaire de 150 millions d'euros. C'est possible, en ce moment une dizaine de sous-stations sont commandées en Europe chaque année", expliqueoptimisteLaurent Castaing le directeur Général de STX France.

La sous-station partira définitivement de Saint-Nazaire au printemps 2018