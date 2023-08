Stylos, gommes, cahiers... A Tours, la Croix-Rouge lance une collecte de fournitures scolaires pour la rentrée

Une collecte de fournitures scolaires est organisée par la Croix-Rouge et la fondation Cultura au magasin Cultura de Tours Nord du 23 août au 9 septembre. Les bénévoles sont présents tous les jours (sauf le dimanche) entre 10 h et 12 h et de 14h à 18h. Ils espèrent récolter une tonne de fournitures.

Un objectif ambitieux mais important à atteindre pour aider les enfants précaires selon Dominique Roy, en charge de la communication à la Croix-Rouge de Tours : "C*'est ambitieux parce qu'une petite gomme, un petit compas, ça pèse pas très lourd, mais en revanche, ça rend service à un enfant toute l'année et donc c'est super de pouvoir leur donner ça !*".

Les Tourangeaux sont solidaires

Quelques heures après le début de la collecte les premiers dons sont là : cahiers, colle, crayons de couleurs… Parmi les fournitures, la Croix-Rouge a surtout besoin de cahiers petits et grands carreaux, de chemises à élastiques, de pochettes plastiques perforées et de petit matériel (colle, ciseaux, règles, gommes, compas…).

Les Tourangeaux jouent le jeu. Tressance est venue faire quelques courses avec sa fille Sarah-Marie qui rentre en sixième. A la sortie elles mettent quelques achats dans le bac dédié à la collecte. "Je le fais toujours parce que je me souviens que dans le passé, j'ai eu aussi quelqu'un qui m'a tendu la main à un moment ou un autre de ma vie", explique la mère de famille*. "C'est un très important parce qu'on est une société et il faut s'aider les uns les autres"*, ajoute la future collégienne.

Les volontaires sont les bienvenus

Une générosité s'ajoute à l'autre. En plus de celle de ses clients, Cultura versera 1000 euros par tonne collectée à une association désignée prochainement. L'enseigne donnera également 6600 cartables et 1300 cahiers à des associations de solidarité qui elles-mêmes les distribueront aux familles en difficulté.

A Tours Nord, l'opération se poursuit jusqu'au 9 septembre. Les bénévoles assurent plus de deux semaines de présence sur place et ils ont besoin de renfort. Si vous souhaitez vous porter volontaire et participer à la collecte vous pouvez composer le 06-34-78-15-44.