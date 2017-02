Succès des AMAP en Normandie : Atelier cuisine avec les enfants

Carton plein pour les AMAP en Normandie. Depuis leur création dans la région, elles ne cesse de se développer. Les consommateurs, soucieux de mieux manger et lassés par les scandales alimentaires, optent pour cette solution. Samedi, c'était atelier cuisine avec les enfants.

Les AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) cartonnent en Normandie ! Nées en France en 2001 (la première en Seine-Maritime en 2004), les consommateurs sont toujours plus nombreux à vouloir savoir ce qu'il y a dans leur assiette. Question de tendance, conviction pure ou simplement lassés des scandales alimentaires... Ils se tournent vers les réseaux de proximité. Et n'hésitent plus à aller chercher leur panier AMAP .

Samedi, le réseau des AMAP de Normandie tenait son assemblée générale à Val-de-Reuil, dans l'Eure. Pendant ce temps-là, l'association Saveurs et Savoirs, (qui réunit 200 familles et 16 paysans), organisait son atelier cuisine avec les enfants... Une bonne façon de les éduquer gustativement... Et au menu aujourd'hui : crumble salé de courges à base de noisettes et de fromage et gâteau de carottes et betteraves.

Un repas appétissant, mais impossible de cuisiner sans les ingrédients adéquats. Direction donc l'épicerie de l'AMAP où les enfants découvrent fruits et légumes de saisons. Courges, pommes, poires, noix, radis noirs... Ils s'amusent à deviner, tout en n'oubliant pas de faire les courses. Pour le gâteau il faut 350 grammes de carottes (soit une dizaine) que Samuel, 6 ans, s'empresse d'aller chercher.

Les enfants font les courses et vont chercher fruits et légumes à l'AMAP pour réaliser leur recette. © Radio France - Kathleen Comte.

Les bras chargés de betteraves et autres potimarrons, retour à la cuisine... Suzon, cinq ans, se lance dans la préparation de son premier crumble salé. Première étape : vider les potimarrons et les découper pour les faire cuire. Munie de sa grosse cuillère, elle s'affaire à la tâche.

Les enfants participent en vidant les potimarrons. Ils apprennent que les filaments et les pépins ne se jettent pas mais peuvent être utilisés en compost. © Radio France - Kathleen Comte.

Amory et Samuel transportent les potimarrons qu'ils viennent de découper. Direction le cuiseur-vapeur pour la réalisation de leur crumble salé. © Radio France - Kathleen Comte.

Chrystelle, adhérente de l'AMAP, est venue avec ses deux enfants. Une bonne façon de parfaire leur éducation culinaire : "Ça leur fait découvrir des saveurs. Ça passe par l'odorat, le goût mais aussi le toucher. Ce plaisir de manger ce qu'ils ont fait. Je leur montre comment les légumes s'appellent même s'ils confondent la courgette avec le concombre. C'est intéressant, ils aiment."

Une activité qui plaît certes aux enfants mais ils ne sont pas les seuls. D'après Céline Vander-Cruyssen, directrice de "Saveurs et Savoirs", les AMAP séduisent surtout les trentenaires : "Quand on a démarré l'association, on ne touchait personne en-dessous de 40 ans. Ça nous fait donc plaisir que les trentenaires viennent parce qu'ils ont des parents à qui ils transmettent et des enfants à qui ils apprennent. Les enfants qui ont appris tout petit à manipuler les légumes ont de fortes chances plus tard de manger sainement**.**"

"Le principe des AMAP c'est qu'on a besoin et qu'on veut une agriculture respectueuse"

Une bonne nouvelle pour les producteurs, car les AMAP leur assurent une sécurité de l'emploi comme l'explique Jacques Savoye, président du réseau des AMAP de Seine-Maritime et de l'Eure : "C'est le maraîcher qui, en fonction de sa production, attribue un panier composé de tel et tel légume. Ça lui apporte la garantie d'écouler ses produits et donc une garantie de revenus. Le producteur qui livre en AMAP, sur six mois, il sait qu'il va avoir à fournir tant de kilos de pommes de terre, tant de salade etc. Il peut donc à la fois planifier sa production tout en étant sûr de l'écouler. Le principe des AMAP c'est qu'on a besoin et qu'on veut une agriculture qui soit respectueuse des producteurs, des consommateurs, de l'environnement... De ce qu'on va léguer à nos enfants et petits-enfants. L'AMAP génère de l'emploi dans le milieu agricole puisqu'en assurant un revenu garanti à un maraîcher ça lui permet de développer son activité et éventuellement d'embaucher à côté ou de s'associer avec un nouveau maraîcher."

Avec 48 AMAP en Seine-Maritime et 16 dans l'Eure, les enfants n'ont pas fini de découvrir de nouveaux légumes ! Et pour ceux qui seraient intéressés pour devenir membre d'une AMAP, il suffit de cliquer ici.