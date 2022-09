Succès du jobdating à Bordes pour les 200 postes à pourvoir chez Safran Helicopter Engines

Le secteur de l'aéronautique se porte bien, tout comme le groupe Safran Helicopter Engines. C'est ce qui ressort du jobdating organisé ce mercredi sur le site de Safran HE à Bordes (anciennement Turboméca). 200 candidats s'étaient inscrits en amont pour des entretiens physiques ou à distance. Ils ont postulé pour des emplois en CDD ou en CDI en usine : tournage, fraisage, rectification, etc. Des recrutements également en programmation, industrialisation ou contrôle non destructif.

Des besoins importants

200 postes sont à pourvoir chez Safran Helicopter Engines parce qu'il y a besoin de recruter dans l'aéronautique. C'est l'observation de Ghislaine Carrère directrice d'agence d'intérim CRIT à Pau : "C'est très bon signe. Il y a de nombreux postes à pourvoir chez Safran bien sûr mais aussi chez tous les sous-traitants. L'aéro se porte très bien et embauche de très gros volumes. Il y a une très forte reprise depuis septembre 2021."

Morgane et Samuel, deux candidats Copier

En 2020, Safran avait eu 10% d'annulations de commandes mais cela correspondait au retard de production dû à l'épidémie. Ça a bien repris remarque également Emilie Cluzel de la société Noous qui a organisé le jobdating pour Safran : "L'activité de ce site est sur des métiers porteurs, essentiellement usinage (tourneur, fraiseur, rectifieur). [...] Ce sont les postes sur lesquels aujourd'hui il y a un besoin volumique important." En début d'année, le PDG du groupe Safran avait estimé que le pire était derrière et avait annoncé 12.000 embauches dans le monde en 2022, dont 3.000 en France.

La CGT chez Safran HE rappelle qu'en 2020 et 2021, il y avait eu un plan de départ au niveau du groupe. 400 salariés ont quitté Safran Helicopter Engines sur les sites français de Bordes, Tarnos et Buchelay. Il s'agissait de ruptures conventionnelles, départs en retraite anticipée et départs pour création d'entreprise.