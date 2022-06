Succès pour la 2e édition du Challenge Jeunes d'Avenirs France Bleu avec plus de 65.000 mises en relation

Pour la deuxième année consécutive, France Bleu et AEF info s'étaient engagés ensemble pour aider tous les jeunes à décrocher leur stage ou leur alternance auprès des entreprises. Le pari est une fois encore tenu : le Challenge Alternance & Stages 2022 affiche ainsi plus de « 65 000 matchs » au compteur, plus de 65 000 mises en relation entre un candidat et un recruteur, en moins de 3 mois.

Le Challenge Alternance & Stages Jeunes d’Avenirs France Bleu a été soutenu par les acteurs engagés en faveur de l’accès des jeunes à l’entreprise : services publics, institutions, grandes, moyennes et petites entreprises, OPCO, CFA… mais aussi plus de 70 grands groupes de tous secteurs, Adecco, Veolia, AXA, BNPP, Bouygues, Carrefour, Keolis, Orange, Orano, SFR, SNCF, Manpower, les armées, Crédit Agricole, EDF, Enedis, Engie, LIDL, Suez, Siemens, Vinci, Mc Do...

Bilan Challenges Jeunes d'Avenirs 2022

Le Challenge en chiffres

65 243 matchs réalisés

40 000 jeunes inscrits

Un service performant et gratuit : analyse des compétences, outil de création de CV, dépôt intelligent de CV …

Plus de 7 000 entreprises, dont une centaine de grands groupes très actifs, mais aussi des TPE au cœur des territoires

+ 62% du nombre d’offres proposées en moyenne (125 000/jour contre 77 000 en 2021)

Et pour tous ceux qui n’auraient pas encore matché, l’aventure continue sur la plateforme www.1jeune1solution.fr où toutes les offres non-pourvues du Challenge sont disponibles.