Gros succès pour la nouvelle prime d'activité : les demandes affluent dans les CAF de Haute-Vienne et de Corrèze

Limousin, France

En Haute-Vienne comme en Corrèze les caisses d'allocations familiales font face depuis fin décembre à un surcroît de demandes de personnes qui veulent bénéficier de la nouvelle prime d'activité. Après l'annonce par Emmanuel Macron le mois dernier d'augmenter le montant de cette prime et de l'ouvrir à davantage de bénéficiaires pour calmer la colère des gilets jaunes, le message est visiblement très bien passé . En Corrèze les dossiers sont trois fois plus nombreux et en Haute-Vienne c'est le même phénomène.

Déjà prés de 1700 demandes à la CAF de la Haute-Vienne

A la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne la situation n'a rien de comparable à l'an dernier puisque entre le premier décembre et le 8 janvier elle a enregistré 1 679 demandes contre seulement 471 à la même période 1 an plus tôt. Et en Corrèze sur une seule journée le 7 janvier dernier 131 demandes sont parvenues à la CAF. En Haute-Vienne aussi le nombre de demandes s'est accéléré au cours de la première semaine de janvier. pour atteindre le chiffre de 590 dossiers contre 79 seulement en 2018 pour la même semaine.

Un potentiel de 5000 bénéficiaires supplémentaires en Haute-Vienne

Il faut dire que la nouvelle réforme de la prime d'activité ouvre des droits à davantage d'usagers. A titre d'exemple auparavant une personne seule avec un salaire de 1600 euros net (et sans autre prestation) ne pouvait pas prétendre à la prime d'activité . Elle peut désormais toucher environ 87 euros par mois . Mais s'il y a plus de demandes c'est aussi parce que certaines personnes qui pouvaient déjà prétendre à cette prime n'avaient pas fait valoir leurs droits . "La médiatisation de l'annonce liée au mouvement des gilets jaunes a fait sauter des barrières" explique le directeur de la CAF en Haute-Vienne, Dominique Troudet". Selon ses estimations il pourrait y avoir 5000 bénéficiaires supplémentaires potentiels dans le département avec cette prime d'activité nouvelle version.

Il assure que la CAF va parvenir à faire face à ce surcroît d'activité mais il incite également les usagers à faire leurs demandes en ligne.