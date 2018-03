Sainte-Féréole, France

C'est un beau succès pour sa 1ère collection à part entière. Marine Serre, jeune styliste de 26 ans originaire de Ste Féréole, près de Brive, a passé brillamment l'épreuve de la Fashion Week, grand rendez-vous de la haute-couture à Paris, la semaine dernière. Elle répondait à 8h15 aux questions de Nicolas Tarrade sur France Bleu.

Extrait de la collection Manic Soul Machine. - ©site Marine Serre

C'est simple, le New-York Times la considère comme la "nouvelle coqueluche de la mode parisienne". Marine Serre se dit en tout cas "très heureuse que tout le monde ait apprécié la collection", sans euphorie dans la voix, plutôt de la fatigue ! "On a fait cette collection en 3 mois environ et on n'a pas beaucoup dormi ! C'est un moment où on est très concentré, on profite après...", explique-t-elle.

La jeune corrézienne avait déjà été distinguée l'an dernier par le prix LVMH pour les jeunes créateurs de mode, doté de 300.000 euros. Elle reconnaît que la somme l'a bien aidée, mais aussi le "mentoring" (soutien), qui est "important, parce qu'il n'y a pas que le design à faire, mais aussi monter une équipe". Aujourd'hui, une dizaine de personnes travaillent avec elle !

Et Marine Serre recevra peut-être encore des compliments ce lundi soir à l'Elysée, pour le dîner de gala de la Fashion Week... Vous pouvez ré-écouter son interview ici.