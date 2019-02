Succès pour les séances de cinéma gratuites pour les réfugiés à l'Utopia d'Avignon

En un an, une centaine de carte offrant cinq places de cinéma ont été distribuée par l'Utopia à Avignon. Une réussite dûe à la générosité des spectateurs qui permet aux réfugiés de découvrir toute une culture et de tisser des liens avec d'autres amateurs du grand écran.

Avignon, France

Pouvoir s'ouvrir à la cinéphilie, découvrir la langue française par les films, tisser des liens avec les autres spectateurs : depuis un an, le cinéma Utopia a décidé d'offrir des séances de cinéma gratuites aux réfugiés. Une centaine de carte de cinq places sont en circulation, régulièrement renouvelées une fois pleine. L'urne ouverte pour les dons a été retirée du comptoir en bois : le succès est tel qu'elle n'a pour le moment pas besoin d'être alimentée.

Des centaines d'euros de don

"Si ces places sont gratuites, c'est bien parce que nos spectateurs sont généreux !" explique Patrick Guivarch, le directeur du cinéma Utopia. "L'an dernier, nous avons pu recueillir des dizaines, des centaines d'euros : ça nous a permis de mettre en circulation une centaine de cartes du premier coup."

"Ça permet aux réfugiés, souvent jeunes, de venir voir des films et d'échanger avec d'autres spectateurs à la sortie de la salle." - Patrick Guivarch

Une découverte des films souvent en français, qui permet également à certains de se perfectionner pour lire et parler notre langue pas toujours évidente à apprendre. Certains ont une connaissance en anglais qui leur permet de voir beaucoup de films.

Patrick Guivarch, fier de la générosité des habitués de l'Utopia. Copier

Des jeunes qui viennent "avec leurs familles d'accueil" mais aussi "entre copains" : derrière la caisse, Sophie procède aux renouvellements et elle voit beaucoup de réfugiés venir : "souvent lors des séances du soir, ils restent dehors pour parler du film entre eux et avec d'autres spectateurs." Elle vient de faire payer une place et d'en offrir une autre pour "Si Beale Street pouvait parler", histoire d'amour impossible entre deux jeunes afro-américains : "Une sorte de Roméo et Juliettes aux States !"

À la sortie de la salle, Mamadi sort de la salle. Jogging et sac à dos, il est accompagné d'Alexandra, élégante avec son châle autour du cou. C'est la deuxième fois qu'ils viennent ensemble et ils reviendront, souhaite Mamadi : "Pour voir des films, j'aime les films et rencontrer des gens." Alexandra a hâte de parler de ce qu'ils ont vu avec lui :

"Le cinéma permet de voir d'autres vies, d'autres histoires avec Mamadi". - Alexandra

Ce jeune arrivé il y a un en France est scolarisé au lycée à Cavaillon, logé à la Courtine et il espère pouvoir construire sa propre histoire en France.