Le prix de l’assainissement et donc de l’eau risque de flamber dans certaines petites communes. Une conséquence de la loi NOTRe qui transfère l’assainissement aux communautés de communes. Dans le Sundgau, la facture peut monter à 400 euros par famille et certains habitants ne sont pas ravis.

Dannemarie, France

C’est une conséquence directe de la loi NOTRe qui transfère la compétence de l'assainissement des eaux aux communautés de communes. Une taxe d'assainissement a été votée, jeudi 25 janvier, par les élus de la communauté de communes Sud Alsace Largue, une collectivité qui regroupe 44 communes du Sundgau.

La taxe est de 15 à 30 euros par mois suivant la consommation d'eau, alors que jusqu'ici l’assainissement était pris en charge directement sur le budget communal dans plusieurs des localités de la communauté de communes.

On assomme le contribuable"

A Guevenatten, un habitant, Jean Henninger est en colère. Il vient d'afficher sur la clôture de sa maison son ras-le-bol face à cette nouvelle taxe : "on assomme le contribuable, si personne ne fait rien alors on se laisse faire..."

Une banderole contre la nouvelle taxe d'assainissement © Radio France - Patrick Genthon

La communauté de communes Sud Alsace Largue regroupe 44 communes et 22.300 habitants. Elle a récupéré trois syndicats des eaux et la compétence pour l’assainissement. Il lui a fallu embaucher aussi pour cela explique Pierre Schmitt le maire d’Eglingen et président de la communauté de communes.

On reprend 16 millions d'euros de dettes et le personnel ainsi que toutes les stations d’épuration. Il faut bien que l'on fasse fonctionner le système. Ce n’est pas de gaieté de cœur qu’on met en place cette redevance."

7.500 foyers concernés

Chaque foyer devra acquitter une part fixe de 63,27 euros par an et une part variable de 2,62 euros TTC par mètre cube d'eau. Cela peut représenter environ 400 euros par an pour une famille avec deux enfants.

La communauté de communes Sud Alsace Largue est née le 1er janvier 2017 de la fusion des entités de la Porte d’Alsace et de la vallée de la Largue.