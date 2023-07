Sud Ardèche : les touristes au rendez-vous pour le début de la très haute saison

Il y a eu un très bon début de saison pour les professionnels du tourisme avec des week-end prolongés très chargés en sud Ardèche. Et puis il y eu un vrai ralentissement fin juin jusqu'à aujourd'hui. Toujours un peu difficile à expliquer : une météo pas très favorable en juin avec beaucoup d'orages et des étrangers habitués au Sud Ardèche qui n'avaient pas de vacances. Mais le directeur de l'office du tourisme Gorges de l'Ardèche - Pont d'Arc Vincent Orcel le confirme : le Sud Ardèche fait le plein pour cette très haute saison.

Des saisons avec moins d'eau

Un peu comme les stations de ski qui tentent de gérer la baisse des quantités de neige, les élus du Sud Ardèche réfléchissent à des saisons d'été avec moins d'eau. Il faut dire que l'été 2022 a fait l'effet d'un électro choc. Une terrible sécheresse et des communes qui se sont retrouvées à court d'eau potable. Il a toujours été possible de descendre les gorges de l'Ardèche mais certains tronçons parmi les plus fréquentés ont été fermés par manque d'eau. Il a fallu aussi limiter le soutien d'étiage depuis les retenues d'eau de Lozère et de la montagne ardéchoise.

Les élus réfléchissent donc à des saisons avec moins d'eau parce que 2022 pourrait se reproduire régulièrement. On en est au tout début de la réflexion mais Luc Pichon, président de la communauté de communes des gorges de l'Ardèche et maire de Salavas constate que les professionnels du tourisme sont désormais plus sensibles à cette question.

Pas de problème d'eau pour cette saison d'été

En attendant, le président du syndicat de gestion des rivières du Sud Ardèche Pascal Bonnetain a tenu à rassurer. Il y a actuellement suffisamment d'eau dans l'Ardèche. Il y avait le vendredi 14 juillet 11 mètres cubes par seconde à Vallon-Pont-d'Arc. C'est plus qu'il n'en faut. Le soutien des basses eaux d'été n'a pas débuté pour la rivière Ardèche. Il a débuté pour le Chassezac qui était un peu plus bas. Mais on peut compter sur le maximum des réserves des retenues de Lozère et de la montagne ardéchoise : 22 millions de mètres cubes d'eau sont stockés à cet effet. Une réserve à peine entamée en cette mi-juillet.