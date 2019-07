"Sud Canal" : un nouveau quartier de 4 hectares va sortir de terre à Beaucaire

Beaucaire, France

Julien Sanchez, le maire (RN) de Beaucaire le rappelle : " 80% des terres situées sur la commune sont des terres agricoles ou en zone inondable." Difficile dans ces conditions de se développer. Les 4 hectares situés au sud de l'ancien garage Ford étaient à l'abandon depuis 20 ans. Ils abritaient des jardins ouvriers et des hangars désaffectés. D'avril 2014 à décembre 2016, la ville a investi 2 millions d'euros pour acheter les parcelles et les bâtiments qui ne lui appartenaient pas dans l'objectif de créer un nouveau quartier à cet endroit. Après les études obligatoires sur la faune et la flore et les fouilles préventives, le chantier peut démarrer. Le maire a signé ce vendredi matin le permis de démolir.

"Au mois d'octobre, tout le quartier va être démoli et ensuite on va pouvoir construire ce nouveau quartier"

Julien Sanchez, le maire de Beaucaire Copier

Le nouveau quartier va booster les commerces du centre-ville

C'est d'abord une résidence pour seniors non médicalisés qui sera construite. 90 places. La ville a déjà vendu les terrains pour 1 million d'euros. Elle est également en pourparlers pour la construction d'un hôtel. Pourquoi pas un trois étoiles. Il n'en existe pas dans le centre. Des logements seront également prévus. "Je crois qu'il y a beaucoup de Beaucairois qui habitent à l'extérieur qui ont envie de se rapprocher des commerces, des commodités du centre-ville".

Bientôt le pôle d'échanges multimodal

Pas question de construire des commerces dans ce quartier. Les habitants n'auront qu'à traverser la passerelle sur le canal pour se rendre dans le centre. Le maire compte aussi beaucoup sur le passage de TER supplémentaires à Beaucaire. Ça sera le cas au mois de décembre avec la mise en service de la gare TGV du Pont-du -Gard à Manduel. 25 trains régionaux sont programmés sur la ligne Nîmes-Avignon. Un pôle d'échanges multimodal doit également être créé près de cette gare. "Ce quartier, il est à 500 mètres de notre halte SNCF. Beaucoup de gens qui travaillent à Nîmes ou Avignon verront un intérêt à habiter dans ce nouveau quartier."

25 TER au lieu de 12 actuellement à la gare de Beaucaire Copier

Grâce à ce nouveau quartier, la ville espère attirer entre 800 à 1000 nouveaux habitants.