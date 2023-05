Sud Manche : les services de l'Etat mobilisés pour aider les salariés d'Oxygen Phone, ex-Remade

Dans le Sud Manche, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé le 3 mai la liquidation judiciaire sans reprise d'activité de l'entreprise Oxygen Phone, ex-Remade, laissant sans emploi 88 salariés de l' Entreprise de reconditionnement de smartphones située à Poilley, près d'Avranches. Les collectivités et les services de l''Etat se mobilisent pour mettre en place des mesures d'accompagnement.

Une cellule d'appui mise en place pour un mois

L'entreprise, qui affichait de très mauvais résultats financier, avait été placée en redressement judicaire le 23 septembre 2022. Si le plan de sauvegarde de l'emploi est validé, les licenciements pour motif économique devraient intervenir la semaine prochaine, le 17 mai pour une fin de contrat entre le 8 et le 12 juin.

Au vu de ses difficultés et de nombreux rebondissement dans ce dossier , les services de l'Etat ont anticipé les nécessités d'accompagnement et une CASP se met en place -une Cellule d'Appui à la Sécurisation Professionnelle. Ce dispositif d'aide spécifique sera développé sur 4 semaines. Il avait été utilisé une 1ere fois dans la Manche, en 2019, pour l'entreprise Remade .

L'Etat met plus de 35 000 euros sur la table pour accompagner au mieux les salariés, administrativement et psychologiquement explique Christophe Lecomte, il est directeur de la DDETS, la direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités "L'objectif est d'informer sur les conséquences liés à la rupture du contrat de travail et les choix possibles. C'est aussi les aider dans leur démarches administratives, les accompagner par exemple en les initiant aux techniques de recherches d'emploi. Il y aura évidemment aussi un accompagnement psychologique avec des entretiens individuels; la mise en place d'un numéro vert et d'une cellule physique au sein de l'entreprise."

Un administrateur judiciaire a été nommé et doit présenté jeudi 11 mai la demande d'homologation du PSE -plan de sauvegarde de l'emploi- et s'il est validé, le dispositif d'accompagnement sera présenté aux salariés ce vendredi

Quelles possibilités de reclassement ?

C'est un coup dur pour le secteur d'Avranches qui perd ce qui a été une de ses plus belles entreprises ; au début des années 2000, elle pu employer jusqu'à près de 700 salariés . Malgré tout David Nicolas, président de l'agglomération Mont-Saint-Michel Normandie veut rester confiant " au vu de la dynamique économique du bassin d'Avranches avec moins de 5% de chômage et de nombreuses entreprises qui recrutent actuellement, à proximité et elles forment souvent en interne. "

Parmi les entreprises du secteur qui recrutent on peut citer le fabricant de carrosseries frigorifiques Chéreau, la biscuiterie du Mont Saint Michel ou encore Vuitton.