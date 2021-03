La Poste : Sud-PTT dénonce des retards inacceptables dans le paiement des indemnités chômage de ses ex-agents

Le syndicat Sud-PTT dénonce la gestion de l'assurance- chômage de La Poste. En effet, c'est le groupe qui verse leurs indemnités à ses anciens agents et les retards s'accumulent, provoquant des situations individuelles parfois dramatiques.

Il faut savoir que, pour des raisons historiques, la Poste (qui emploie 250 000 personnes en France et a généré un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros en 2020) gère elle-même son propre système d'assurance chômage, grâce à un service spécialisé, basé à Nancy.

Retards préjudiciables dans le paiement du chômage

Problème, selon Sud PTT Isère Savoie, quand un postier se retrouve au chômage, il met des mois avant de percevoir ses indemnités, ce qui peut provoquer des situations individuelles dramatiques, avec des personnes laissées sans ressources.

Samuel, postier grenoblois et militant à Sud explique : " Il se passe des mois avant que les personnes soient indemnisées. Impossible souvent pour elles de joindre quelqu'un. Et même quand elles envoient un dossier complet, on leur retourne toujours en leur disant qu'il manque telle ou telle pièce."

_Les personnes doivent renvoyer plusieurs fois leur dossier, alors qu'il est complet -_Samuel, Sud-PTT

Samuel accompagne des anciens agents en perdition, comme cette femme de 61 ans : "Elle a travaillé 30 ans à la Poste. Elle a deux enfants et aucun revenu depuis son départ de La Poste, il y a 5 mois. Elle a envoyé 5 fois son dossier en recommandé. Cette fois, on lui demande la photocopie de son livret de famille, qu'elle avait déjà envoyée !"

Une page spéciale sur le site de Sud PTT Isère-Savoie

Le syndicat, basé à Grenoble, a créé sur son site une page spéciale pour expliquer, guider, conseiller les personnes confrontées à ce problème. Donc, depuis août dernier, il a reçu plus de mille appels de toute la France.

Catherine a travaillé 18 ans La Poste en Isère, avant d'être licenciée en décembre 2018. Elle n'a perçu son chômage qu'en mai 2019. Puis sans raison, les paiements se sont arrêtés en août 2020 avant d'être relancés en décembre 2020, après l'intervention de Sud PTT et de son avocate. "J'avais un peu d'économies, cela m'a permis de faire la jonction, mais tout le monde n'est pas dans mon cas. C'est un problème qui ne date pas d'hier et que la crise sanitaire a peut-être aggravé, mais le Covid n'explique pas tout!" s'insurge Catherine.

Où va l'argent ?

Sud-PTT Isère-Savoie réclame donc un audit pour faire toute la transparence sur la gestion par La Poste des cotisations que paient ses salariés pour alimenter la caisse chômage du groupe. "On veut savoir où va l'argent au lieu d'aller tout de suite dans les poches des agents! " s'interroge Samuel.

Dysfonctionnements réglés, pour la Poste

La Poste, qui a pour actionnaire majoritaire la Caisse des dépôts et consignations, se justifie dans un communiqué et parle de dysfonctionnements dus à la crise sanitaire. Elle affirme que tous les dossiers reçus en 2020 ont été pris en charge et qu'elle a étoffé son service pour faire face à la demande.