Sud-Rail envisage une grève reconductible à la SNCF à partir de mardi

La grève des cheminots risque de se poursuivre au-delà de la journée de mardi prochain. Invité ce dimanche sur franceinfo, Fabien Villedieu, l'un des porte-paroles de Sud-Rail, a indiqué que son syndicat posait la question d'une grève reconductible à la SNCF. "Il y aura des assemblées générales, et on y décidera si on reconduit la grève", a-t-il indiqué. D'après lui, la première journée de mobilisation du 18 octobre devrait être bien suivie par les cheminots : "Les retours sont positifs."

Si le mouvement à la SNCF est reconduit, cumulé à la pénurie d'essence en raison de la grève chez TotalEnergies , les départs en vacances pourraient être perturbés le week-end prochain pour la Toussaint. "Les grands départs, c'est à partir de vendredi. Si le rapport de force est très fort dès mardi, les curseurs peuvent bouger très rapidement", a précisé Fabien Villedieu, précisant que selon lui, "quand les patrons veulent, en 24 heures c'est fait".

Sud-Rail souhaite étendre le mouvement à tous les travailleurs et mener une grève générale. "Il faut se bouger" a déclaré Fabien Villedieu. Cette annonce intervient alors qu'une marche contre "la vie chère" et le gouvernement est organisée ce dimanche et alors que la Première ministre Elisabeth Borne doit "parler de la pénurie de carburant" à 20h sur TF1 .

"On a eu la méthode A, c'était la méthode du gouvernement. La Première ministre a demandé aux entreprises, qui en ont la possibilité, d'augmenter les salaires. Est-ce qu'ils le font ? Force est de constater que non. Donc on va essayer la méthode B. C'est fini la gentillesse : on va se mettre en grève et on va aller chercher nous-même les augmentations de salaires."

La CGT, FO, Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse Fidl, Unef, MNL et la Vie lycéenne ont appelé jeudi dernier à une journée de grève et de manifestations interprofessionnelles le mardi 18 octobre . Les salariés de tous les secteurs sont invités à se mobiliser pour "les salaires et la défense du droit de grève". Les signataires dénoncent une "situation de blocage patronale" dans l'industrie pétrolière, et des réquisitions qui constituent "une atteinte inacceptable au droit constitutionnel de grève et aux libertés fondamentales".

Parmi les secteurs concernées, les transports et le rail donc, l'énergie, les commerces, la distribution et les services, la fonction publique, les cliniques et maisons de retraites privés, ou encore les lycées professionnels.