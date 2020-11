Sud Santé appelle à un débrayage à l'hôpital d'Issoudun ce jeudi

Des agents de l'hôpital d'Issoudun vont débrayer ce jeudi 26 novembre.

Ils protestent contre le non-versement de la prime de 183 euros prévue par le Ségur de la santé et qui ne concerne que les personnels médicaux, et non pas les agents médico-sociaux.

à lire aussi Bourges : exclus de la prime Ségur, ils manifestent

Concrètement, une vingtaine d'agents en charge des soins à domicile ou de l'accueil de jour Alzheimer ne bénéficient pas de cette prime sur les 650 personnels de l'hôpital d'Issoudun.

Selon Sud santé, cela crée des tensions et pose problème pour recruter de nouveaux agents, qui, si ils ont le choix, vont plutôt dans les services qui bénéficient de la prime.

C'est pour l'ensemble de ces raisons que le syndicat appelle à débrayer 50 min à 14h30.