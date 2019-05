Südzucker "attentif" au projet de reprise des sucreries d'Eppeville dans la Somme et de Cagny dans le Calvados

Lors d'une conférence de presse ce jeudi matin à Paris la CGB, la confédération générale des planteurs de betteraves explique que Südzucker ne ferme pas la porte au projet de reprise des sucreries d'Eppeville et de Cagny dans le Calvados par les planteurs locaux.

Eppeville, France

Les discussions hier soir à Strasbourg ont duré 3 heures entre la CGB et les dirigeants de Südzucker. Selon la CGB, la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves , l'entreprise allemande ne ferme pas la porte au projet de reprise sous forme de coopérative des deux sucreries Saint Louis d'Eppeville dans la Somme et de Cagny dans le Calvados. Des sucreries que le groupe allemand veut fermer au 1er semestre 2020 dans le cadre de sa restructuration . L'offre de reprise des betteraviers français s'élève à 30 millions d'euros . Südzucker demande à la CGB de faire sa proposition écrite par courrier pour lundi et s'engage a y répondre d'ici 3 semaines.

Les actionnaires majoritaires de Südzucker opposés à la cession des sucreries françaises

En revanche les planteurs allemands sont totalement opposés à ce projet. Dans un communiqué publié dans la nuit le président de VSZ, actionnaire majoritaire de Südzucker, Hans-Jörg Gebhard, estime "qu'il serait irresponsable, pour Saint Louis Sucre, de céder des sites". La CGB a rendez vous ce vendredi à l'Ambassade d'Allemagne à Paris pour tenter de convaincre les allemands de céder leurs deux usines d'Eppeville dans la Somme et de Cagny dans le Calvados aux planteurs français.