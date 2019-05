Südzucker refuse de vendre la sucrerie de Cagny

Il y a une semaine, les planteurs français avaient proposé 30 millions d'euros pour reprendre les deux sites. Le planteurs d'Allemagne du Sud qui détiennent une participation majoritaire au capital de Südzucker avaient alors assuré à la presse que la porte n'était pas fermée. Dans la foulée, le projet était officiellement déposé ce lundi, mais trois jours après le groupe allemand décide finalement de claquer cette porte.

Didier Guillaume, Ministre de l'agriculture, devant les salariés de la sucrerie Saint-Louis de Cagny (Calvados). La maison-mère, Sudzücker, veut y arrêter la production en 2020 © Radio France - Didier Charpin

Südzucker vient d'annoncer une perte de 239 millions d'euros

Le groupe allemand explique très clairement aujourd'hui que le but est de "retirer des capacités de production du marché européen (...) La France en effet produit deux fois plus de sucre qu'elle n'en consomme." Les betteraviers français avaient bien pour idée de se lancer dans le bio pour se démarquer mais visiblement sans réussir à convaincre. Ils font part de leur surprise à l'annonce du refus de vendre et parlent d'une guerre de communication à la tête du groupe, entre le président et le directeur du directoire. Pour autant, les planteurs français ne désarment pas et annoncent qu'ils vont envoyer ce vendredi leur offre de reprise, comme prévu. Ils envisagent d'acheter des actions du groupe allemand pour assister à la prochaine assemblée générale de Südzucker. Un groupe qui souffre : Südzucker vient de publier ses résultats. Sa branche sucre enregistre une perte de 239 millions d'euros sur le dernier exercice. Mais derrière il a des familles aujourd'hui dans le doute : le site de Cagny emploie 85 personnes, 130 au total avec Eppeville, sans compter les emplois indirects.