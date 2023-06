Suicide d'un collègue des papèteries de Condat : une minute de silence des élus du département de la Dordogne

Une minute de silence a été observée par tous les élus du conseil départemental de la Dordogne, réunis dans l'hémicycle ce jeudi matin pour l'ouverture de la session. "Il me paraissait normal d'ouvrir la séance sur les papèteries, qui est le problème numéro un en Dordogne aujourd'hui, et sur une minute de silence aussi pour celui qui s'est donné la mort", explique Germinal Peiro.

La veille, les 420 salariés ont appris le suicide d'un de leurs collègues de 48 ans , un employé de la cantine du CSE de l'entreprise. Il était père de famille et cuisinier depuis plus de dix ans aux papèteries de Condat : "Je pense qu'il faut observer le temps du deuil pour cette personne", déclare Germinal Peiro. "Mais il faut bien comprendre que ce deuil est le symbole du deuil de tous les Condat. Il est le deuil de tous ceux qui sont autour de cette usine, qui y ont travaillé de génération en génération et l'ont vu dépérir. Mais c'est le deuil aussi du département, de la France, qui perd un site industriel majeur."

"On perd la dernière usine qui en France fabriquait du papier couché. Et je pense que ça doit interpeller au plus haut niveau de l'Etat", termine le président du département. La maire du Lardin Saint-Lazare, Francine Bourra, également conseillère départementale, a pris la parole pour redire : "Il faut empêcher que la ligne 4 ferme, sinon c'est la fin des papèteries", ajoutant : "Nous avons des arguments" contre la fermeture.

Les réunions entre direction et syndicats pour amorcer les discussions sur le plan social ont été ajournées après l'annonce du drame, à la demande des syndicats. Elles sont reportées à la mi-juillet. Le CSE a décidé que le restaurant d'entreprise des papèteries restera fermé jusqu'à nouvel ordre.