Suicides au travail : plus de 250 personnes réunies pour une marche noire à Tours

Des banderoles "Justice pour Luc et Eric", "Social en danger" : plus de 250 personnes ont défilé dans les rues de Tours, ce samedi 2 septembre, pour une marche noire en mémoire de Luc et Eric, deux salariés de la Fondation Anaïs, un centre d'accompagnement de personnes handicapées à la Membrolle-sur-Choisille.

Les deux hommes se sont suicidés sur le lieu de travail, l'un il y a trois ans, l'autre, en juin dernier. Dans une lettre, il a expliqué son geste par des conditions de travail qui l'ont poussé à bout. Ses collègues et soutiens dénoncent eux aussi la responsabilité d'un management toxique.

"On est des pions, c'est démoralisant"

Les larmes aux yeux derrière ses lunettes de soleil, Lindsay choisit de témoigner sous un prénom d'emprunt. Elle travaillait avec Luc, le salarié décédé au mois de juin. Trois mois plus tard, tout son service est en arrêt maladie : "On se sent harcelé au travail, on est en insécurité en permanence. On en a ras-le-bol, on veut que ça s'arrête, raconte-elle, en mettant en cause une direction "hors-sol". Moi, j'attends que la direction parte pour pouvoir revenir travailler et faire mon travail correctement."

Stéphane, éducateur dans la structure depuis 25 ans, a lui choisi de rester, même si ce n'est pas facile tous les jours : "On reste pour les résidents. Mais dans le fond des choses, on nous demande même plus notre avis. On nous impose des choses qui vont complètement à l'encontre de l'idée même qu'on a de l'éducatif. On est des pions. On vous dit de vous mettre là et de la fermer, c'est démoralisant", explique-t-il.

Deux salariés se sont suicidés sur leur lieu de travail en trois ans. © Radio France - Alice Marot

Deux enquêtes ouvertes

Contactée par France Bleu Touraine, la direction dit regretter profondément ces deux actes dramatiques. Elle assure que des aides psychologiques ont été mises en place pour les salariés depuis le mois de juin, et qu'un atelier de gestion du deuil sera lancé dans les prochaines semaines.

"Il n'y a pas de harcèlement depuis le mois de juin", assure le directeur délégué à la gestion de crise Patrick Soria. Les enquêtes de la gendarmerie et de l'inspection du travail ouvertes après le décès de Luc sont toujours en cours et portent sur les mois qui ont précédé le drame.