Suisse : les fournitures et activités scolaires gratuites dans deux cantons

Par Céline Rousseau, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

En Suisse, dans les cantons de Fribourg et du Jura, où les élèves font leur rentrée cette semaine, les fournitures et les activités scolaires sont désormais gratuites. Et si la France appliquait le même régime ?