Suite à l'appel de Fabien Roussel, des militants communistes se retrouvent devant Auchan Lobau à Nancy

Le but est de se mobiliser face à l'inflation

Le leader du Parti communiste avait fait réagir début septembre, en invitant ses militants à envahir les Préfectures, les stations services et les centres commerciaux pour ce week-end du 30 septembre. Une action selon lui nécessaire pour lutter contre l'inflation. A Nancy, c'est devant Auchan Lobau qu'une dizaine de militants a décidé de se retrouver ce samedi en fin de matinée.

Une pétition aux allures de programme

Tracts à la main, ces militants annoncent lutter pour enrayer la dynamique de l'inflation en cours dans le pays. "Il s'agit bien d'interpeller sur la hausse des prix, notamment pour l'alimentation et l'énergie, qui pose de vraies difficultés à de plus en plus de gens", regrette Rémy Thiriet, le co-secrétaire de la section du PCF dans le Grand Nancy. En réponse, certains clients du centre confirment : "il y en a marre !"

Ainsi, une pétition nationale est lancée par le parti. Objectif : recueillir le plus de signataires pour appuyer les propositions du PCF face à l'inflation. "Les pouvoirs publics ne sont pas impuissants, il y a des possibilités. Parmi ces leviers d'actions, nous demandons le blocage immédiat des prix, la baisse des taxes sur l'énergie ou encore l'indexation des salaires sur l'inflation qui existe pas si loin en Belgique", décrit Rémy Thiriet.