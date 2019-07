Sully-sur-Loire : de nouveaux investissements dans l'usine Swiss Krono

Sully-sur-Loire, France

Une nouveauté de grande taille à l'usine Swiss Krono de Sully-sur-Loire. Le groupe, qui produit des panneaux de bois destinés à la décoration et à la construction s'est offert une chaîne robotisée. Objectif : coller plus rapidement sur le panneau le motif décoratif commandé par le client. Cette chaîne permet de coller 200 panneaux de bois par heure.

"Cela fonctionne comme une presse, témoigne Guillaume Salmon, le directeur industriel de la marque. Ce n'est pas une impression : on vient coller, sans colle, une feuille décor sur un panneau de particules de bois. La résine va donner une protection contre l'humidité et contre toutes les agressions envisageables."

Du bois collecté à 180 kilomètres autour de Sully

Cette innovation a un coût : onze millions et demi d'euros. Elle vient confirmer l'implantation de cette usine, qui emploie 400 personnes, à Sully-sur-Loire, selon le directeur du groupe, Vincent Adam : "C'est une belle région que l'on apprend à découvrir. _On s'approvisionne à 180 kilomètres autour du site_, et on a gagné la confiance de la propriétaire de la marque, avec nos projets."

On espère trouver notre bois aux Jeux Olympiques !" Vincent Adam, directeur de Swiss Krono France

Des projets qui pourraient mener jusqu'aux Jeux Olympiques, selon lui : "On est l'unique fabricant comme ça en France. On est bien placé pour distribuer partout en France, alors on espère trouver du bois Swiss Krono aux JO !"