Carrefour teste son premier supermarché discount à Valenciennes

Le tout premier Supéco en France a ouvert ses portes ce mercredi matin à Valenciennes. Il s'agit du nouveau concept de supermarché discount lancé par Carrefour avec des prix bas, moins de produits mais une présentation beaucoup plus soignée que dans les supermarchés discount classiques.

Dans ce premier Supéco à Valenciennes, la présentation est à mi-chemin entre celle du hard discount et du supermarché classique

Valenciennes

Plusieurs clients attendaient à 8h30 ce mercredi matin l'ouverture du nouveau Supéco de Valenciennes, ce nouveau modèle de supermarché testé par Carrefour. Supéco est une contraction de "supermarché" et "économique". Si la ville du Hainaut a été choisie comme ville test, c'est que les clients y sont particulièrement sensibles aux prix. Un autre Supéco ouvrira à Onnaing le 25 septembre, et trois autres devraient également ouvrir dans le Nord d'ici la fin 2019.

« On n'a pas l'impression d'être dans un magasin hard discount »

Avec ce nouveau magasin, Carrefour teste en fait un nouveau modèle entre supermarché classique et hard discount. La taille est bien celle d'un supermarché: 1.500 mètres carrés, exactement la même que celle du Carrefour Market qui existait là précédemment. La présentation est également soignée: le magasin est très lumineux, les allées larges. Kevin, un client de 28 ans habitué des enseignes discount affirme que "c'est agréable, on n'a pas l'impression d'être dans un magasin hard discount". Autre particularité: l'accent est mis sur le frais, avec notamment une boucherie et une boulangerie-pâtisserie. Le rayon de vente est vrac est lui aussi impression avec 250 produits disponibles.

250 références sont proposées en vrac pour répondre aux nouvelles habitudes de consommation © Radio France - Odile Senellart

Les prix eux sont tirés vers le bas, en particulier en matière d'épicerie et les produits frais, le magasin propose également de nombreuses promotions. L'autre grande différence par rapport au supermarché classique, c'est qu'il y a beaucoup moins de choix. Il y avait 15.000 références dans le Carrefour Market, il n'y en a plus que 2000 dans ce nouveau Supéco, avec beaucoup moins de choix pour chaque produit. Par exemple au rayon pâtes, vous n'avez le choix qu'entre des pâtes Carrefour et des pâtes Barilla. Aucune autre marque présente. 500 produits de grande marque sont proposés dans le magasin.