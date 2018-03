Des supermarchés et hypermarchés bloqués ou fermés, des entrepôts à l'arrêt et des rayons dégarnis : les syndicats de Carrefour entendent frapper fort face aux "attaques" de la direction, avec une "grève générale" samedi, en plein week-end de Pâques. Au programme de cette journée de grève à l'appel de FO et la CFDT, relayé séparément par la CGT, la défense des emplois et du pouvoir d'achat.

Un mouvement d'une ampleur inédite

"Exceptionnel" selon FO, voire inédit selon la CFDT, le mouvement qui s'annonce est à la mesure de la colère qui gronde parmi les salariés du géant de la grande distribution. De leur "inquiétude" aussi, dit la CGT. Il traduit également une très forte "dégradation" du dialogue social, dénoncée par tous les syndicats.

A la suppression de milliers d'emplois annoncée en janvier, au projet de passage en location-gérance de plusieurs hypermarchés (cinq confirmés, une quarantaine potentiellement visés), aux craintes sur l'avenir à long terme d'autres milliers d'emplois (logistique, réduction de 100.000 m2 des surfaces des hypermarchés), s'est ajouté le "mépris" ressenti par les salariés face à une "aumône".

Une participation annuelle de 57 euros, contre 610 euros l'an dernier

L'annonce d'une participation moyenne de 57 euros, contre 610 l'an dernier, c'est "la goutte d'eau qui a fait déborder le vase", dit Sylvain Macé (CFDT). "L'ébullition" s'est manifestée bien avant samedi par des débrayages et manifestations spontanés dans des magasins et des entrepôts, souligne Michel Enguelz, représentant de FO, premier syndicat du groupe. "Consciente de l'impact de cette baisse sur le pouvoir d'achat", la direction a proposé de relever ce montant à 407 euros, via un complément forfaitaire d'intéressement de 350 euros. Sans désamorcer la fronde. Les actionnaires vont toucher, eux, 356 millions d'euros de dividendes, font valoir les syndicats qui anticipent aussi des négociations salariales au rabais.