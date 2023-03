Superprofits : qu'entend Emmanuel Macron par la "contribution exceptionnelle" annoncée à la télévision ?

Emmanuel Macron s'oppose depuis des mois à une taxation sur les superprofits, mais il a ouvert la porte à une "contribution exceptionnelle" mercredi, lors de son interview sur TF1 et France 2, pour que "les travailleurs puissent profiter de cette manne".

Il a jugé qu'il "y a quand même un peu un cynisme à l'œuvre, quand on a des grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions".

Emmanuel Macron toujours opposé à l'idée d'une taxe

Le débat sur une taxation des superprofits s'est imposé en 2022, après les bénéfices records de plusieurs entreprises du CAC40, dont TotalEnergies. L'énergéticien a annoncé un bénéfice opérationnel de 36 milliards d'euros en 2022, en hausse de 90% sur un an, à la faveur de la guerre en Ukraine. Le constructeur Stellantis (ex-PSA) affiche, lui, 16,8 milliards d'euros de profits l'an passé, quand l'armateur CMA-CGM, non côté en Bourse, enregistre 24,9 milliards de dollars de bénéfices.

Interrogé en novembre 2022 lors de la COP27 en Egypte, Emmanuel Macron s'était fortement opposé à l'idée d'une taxe sur les superprofits . "Si je décide de massacrer fiscalement [TotalEnergies], tout seul, en franco-français, qu'est-ce qu'il fera dans la seconde ? Il ira à côté, en Belgique, au 'UK', en Arabie Saoudite même. Ce ne serait pas dans notre intérêt, ce serait absurde", disait alors le chef de l'Etat.

Bruno Le Maire évoque un "doublement" des sommes versées au titre de l'intéressement

Hier après-midi, le chef de l'Etat a en fait pressé les entreprises qui dégagent des bénéfices exceptionnels d'en reverser une part plus importante à leurs salariés.

Plus tard dans la journée, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a précisé les choses devant le Sénat. Le gouvernement envisage ainsi d' "obliger" les entreprises "à distribuer plus d'intéressement, plus de participation, plus de primes défiscalisées", lorsqu'elles rachètent leurs actions, a détaillé Bruno Le Maire. Seules les entreprises de plus de 5.000 salariés seraient concernées.

La pratique de plus en plus répandue du rachat d'actions

Outre le versement de dividendes à leurs actionnaires, de plus en plus d'entreprises choisissent d'utiliser leurs bénéfices pour racheter leurs propres actions et soutenir ainsi leurs cours en Bourse. Une pratique rentable, à court terme, et appréciée des actionnaires.

Les rachats d'actions ont le vent en poupe en France. En 2022, les entreprises du CAC 40 ont racheté pour 23,7 milliards d'euros d'actions, selon la lettre financière Vernimmen.

TotalEnergies prévoit de débourser 2 milliards de dollars au premier trimestre 2023 pour ces rachat. Le groupe automobile Stellantis veut y consacrer 1,5 milliard d'euros et la banque BNP Paribas quelque 5 milliards d'euros, soit l'équivalent de la moitié de son bénéfice record.

Les entreprises françaises du CAC 40 ont dégagé en 2022 plus de 142 milliards d'euros de bénéfices grâce aux records du luxe et de l'énergie, bénéficiant de l'inflation et de la crise énergétique.

Syndicats et patronat sceptiques

Pour le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux, "les prochains chantiers (du gouvernement) pour aboutir, devront s'appuyer sur une autre méthode" et "surtout, ne pas dénaturer ce qui a fait l'objet d'un accord entre partenaires sociaux", a-t-il indiqué sur Twitter dans une allusion au récent accord sur le partage de la valeur.

Le président de la Confédération des PME, François Asselin, a lui souligné sur France 2 que "ce n'était pas un sujet vraiment PME".

Les deux principales organisations patronales françaises, tout comme le gouvernement, s'étaient récemment félicités de l'accord sur le partage de la valeur conclu avec les syndicats, qui vise à étendre à toutes les entreprises de 11 salariés et plus les dispositifs d'intéressement, de participation et de primes de partage de la valeur (prime Macron).

En févier, Elisabeth Borne avait annoncé vouloir traduire cet accord dans une loi.