Suppression de la taxe d'habitation : combien allez-vous économiser dans les Alpes-Maritimes ?

Alpes-Maritimes, France

D'un côté, il y a ceux qui s'inquiètent. Pour les élus, la suppression de la taxe d'habitation pour l'ensemble des résidences principales d'ici 2023 représente des milliers, voire des millions d'euros en moins dans les caisses des communes. Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin reçoit justement ce mardi les représentants des élus locaux pour les rassurer. Il promet des mécanismes de compensation à l'euro près. Pour une ville comme Nice, la taxe d'habitation aurait représenté en 2023 plus de 124 millions d'euros de recette.

Le jackpot à Falicon, fourchette basse dans la vallée de la Tinée

De l'autre, les citoyens peuvent prévoir des économies plus ou moins importantes d'ici 2023. Pour notre département, c'est une économie moyenne de 844 euros par foyer et par an, avec forcément de grosses disparités. Jusqu'à 1543 euros pour les habitants de Falicon sur les hauteurs de Nice et 1257 euros à la Colle-sur-Loup pour la fourchette haute. A l'inverse, dans les villages d'Ilonse ou de Roure, dans la vallée de la Tinée, la taxe d'habitation ne dépasse pas 200 euros pour la centaine d'habitants de ces 2 communes.

Sans surprise les grosses villes des Alpes-Maritimes sont au-dessus de la moyenne du département. A Nice, Cannes ou Grasse, la taxe d'habitation tourne autour de 860 euros. L'économie atteint 962 euros à Menton.

Economie moyenne par an et par foyer dans les Alpes-Maritimes

Nice - 851 euros

- 851 euros Cannes - 863 euros

- 863 euros Grasse - 861 euros

- 861 euros Menton - 962 euros

- 962 euros Antibes - 836 euros

- 836 euros Aspremont - 1260 euros

- 1260 euros Biot 750 euros

750 euros Blausasc - 704 euros

- 704 euros Carros - 604 euros

- 604 euros La Colle-sur-Loup - 1257 euros

- 1257 euros Eze - 1152 euros

- 1152 euros Falicon - 1543 euros

- 1543 euros Roquebrune-Cap-Martin - 852 euros

- 852 euros Saint-Laurent-du-Var - 824 euros

- 824 euros Vallauris - 859 euros

Au niveau national, la suppression de cette taxe d'habitation pour l'ensemble des résidences principales d'ici 2023 représente en moyenne 723 euros d'économie par an par foyer. Dès 2020, 80 % des foyers seront exonérés de cette taxe.