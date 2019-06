Suppression de la taxe d'habitation dans les deux Charentes : les chiffres dans votre commune

Charente-Maritime, France

Vous ne paierez plus de taxe d'habitation sur les résidences principales en 2023, qu'importe votre revenu. L'annonce a été faite et confirmée par le gouvernement. Aujourd'hui Bercy, le ministère de l'action et des comptes publiques, va plus loin. Il communique des chiffres plus précis dans nos deux Charentes. En Charente Maritime, l'économie serait en moyenne de 611 euros par foyer et par an, 553 euros en Charente. En France, le montant annoncé est en moyenne 723 euros

Les données dans les communes de Charente-Maritime

553 euros en moyenne en moins par foyer et par an en Charente