Suppression de la taxe d'habitation en Indre-et-Loire : combien allez-vous économiser d'ici 2020 ?

Selon les services fiscaux, la suppression progressive de la taxe d'habitation a déjà permis d'économiser 346 euros en moyenne pour 80% des foyers tourangeaux. Les plus riches, soit 61.000 contribuables, devront attendre 2023.

Indre-et-Loire, France

En 2023, plus aucun tourangeau ne paiera de taxe d'habitation sur sa résidence principale. Le Premier Ministre a annoncé le 12 juin dernier la suppression totale de cet impôt pour l’ensemble des foyers, quel que soit le montant de leur revenu. La suppression de la taxe d'habitation va se faire en deux temps, dès 2020 pour 80% des foyers les moins riches, et en 2023, pour les 20 % restants.

Une économie de 346 euros en moyenne pour 80% des tourangeaux

Après une baisse d’un tiers en 2018, la taxe d’habitation baisse donc à nouveau cette année de 2/3 pour près de 80% des foyers. En 2019, le gain moyen s'élève à 346 € pour les 177.131 foyers du département de l’Indre-et-Loire concernés. Pour connaître le montant moyen économisé commune par commune, faites une recherche dans notre tableau :

Dans notre département, 282.086 foyers s'acquittent de la taxe d'habitation. Sa suppression définitive en 2023 va représenter un manque à gagner de plus de 159 millions d'euros pour l'ensemble des communes tourangelles. L'état s'est engagé à compenser au centime près cette perte pour ne pas mettre en difficulté les finances communales.

Les foyers les plus aisés attendront 2023

Les 20 % de foyers plus aisés devront patienter eux jusqu'en 2023 pour ne plus s'acquitter de la taxe d'habitation sur leur résidence principale. Cela concerne 61.102 foyers dans notre département et d'ici 2023, ils auront économisé en moyenne 1.062 euros