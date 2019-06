Suppression de la taxe d'habitation en Meurthe-et-Moselle : découvrez combien vous allez économiser, commune par commune

Meurthe-et-Moselle, France

C'est l'un des engagements du gouvernement : la taxe d'habitation sur la résidence principale sera supprimée définitivement en 2023 pour tous les foyers fiscaux français. Cette dernière a déjà baissé de 30% en 2018 pour les 80% de foyers les moins aisés. Elle sera supprimée totalement en 2020 pour ces foyers. Pour les 20% de foyers les plus aisés, la baisse sera progressive sur trois ans, à partir de 2021 et pour une suppression en 2023. Le gain moyen par foyer, tous foyers confondus en Meurthe-et-Moselle, sera de 770 euros par an au final.

Le ministère de l'économie a publié les chiffres, commune par commune, du nombre de foyers concernés par ces baisses et de l'économie réalisée en moyenne par chaque foyer, qu'il soit plus ou moins favorisé. En Meurthe-et-Moselle, 202.923 foyers sont concernés par la disparition de la taxe d'habitation en 2020 pour un gain moyen de 610 euros par foyer pour l'année 2020.

Tapez le nom de votre commune pour trouver le montant moyen économisé chaque année

Plus de 73.000 foyers aisés concernés à partir de 2021

Si 202.923 foyers ne paieront plus de taxe d'habitation en 2020, la baisse débutera seulement en 2021 pour les 73.360 les plus aisés du département de Meurthe-et-Moselle. En 2023, le gain moyen pour ses foyers sera de 1.195 euros par foyer. Au final, d'ici 2023, ce sont près de 215 millions d'euros de taxe d'habitation qui ne seront pas collectés dans le département.

