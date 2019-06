Suppression de la taxe d'habitation en Seine-Maritime et dans l'Eure : quelles économies pour vous d'ici 2020 ?

La suppression de la taxe d'habitation est annoncée pour 2023 mais dès l'année prochaine, en 2020, 80% des Français cesseront définitivement de payer cette taxe sur leur résidence principale. Découvrez quel sera le gain moyen par foyer dans votre commune en Seine-Maritime et dans l'Eure.

Normandie, France

Plus personne ne paiera la taxe d'habitation en 2023. Dès 2020, 80% des Français, soit 17,6 millions de foyers, cesseront définitivement de payer la taxe d’habitation sur leur résidence principale. En 2023, cet impôt aura totalement disparu. En Seine-Maritime le gain moyen par foyer sera de 559 euros en moyenne par an, 481 euros dans l'Eure. Les maires des petites villes demandent à être rapidement fixés sur la compensation de cette suppression. Le scénario le plus évoqué est celui d'un transfert vers les communes de la part départementale de la taxe sur le foncier bâti.

Découvrez avec les tableaux ci-dessous quel sera le gain moyen par foyer dans votre commune en Seine-Maritime (premier tableau) et dans l'Eure (tableau suivant) en 2019 et 2020.