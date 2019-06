Indre-et-Loire : un gain de 688 euros avec la suppression définitive de la taxe d'habitation en 2023

Selon les estimations de Bercy, la suppression de la taxe d'habitation d'ici 2023 va permettre un gain moyen de 688 euros par foyer. Le gain est encore plus important à Chinon et Amboise.

Indre-et-Loire, France

Le ministère des finances et des comptes publics vient de publier ce mardi à 18h ses premières estimations sur la suppression de la taxe d'habitation. Edouard Philippe avait annoncé le 12 juin dernier que le gouvernement souhaitait sa suppression totale d'ici 2023. En France, cette taxe s'applique à toute personne majeure résidant dans un logement.

688 euros de gain par foyer en moyenne en Indre-et-Loire

Cette mesure devrait s'effectuer progressivement. D'ici 2020, 80% des contribuables ne seront plus soumis à cette taxe. Puis, en 2023, la suppression de la taxe d'habitation concernera l'ensemble des foyers fiscaux.

En Indre-et-Loire, où 282.000 foyers sont concernés, les chiffres de Bercy révèlent que le montant de cette suppression avoisinerait les 159 millions d'euros. En moyenne, cela représente un gain par foyer de 688 euros par an.

Un gain annuel de 689 euros à Tours

A Tours, les 74.000 foyers de la ville économiseront près de 43 millions d'euros, soit 689 euros par foyer. Du côté de Loches, les estimations sont similaires. Les foyers fiscaux de Chinon et d'Amboise, quant à eux, réaliseront davantage de gains, estimés respectivement à 722 et 789 euros par an.

Arnaud Roszak