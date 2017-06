Suppression de la taxe d'habitation : Une bonne nouvelle à Saint-Étienne ?

C'était l'une des promesses phares du candidat Macron. Pendant sa campagne le nouveau Président de la République l'a qualifiait d'impôt "très injuste". C'est notamment le cas à Saint-Étienne.

Le problème selon Emmanuel Macron c'est que sur cette impôt prélevé par les communes il y a de grandes disparités selon les villes et les contribuables. Ce n'est pas faux. Des foyers modestes payent souvent plus que des foyers aisés avec pourtant des surfaces d'habitations moins grandes et de moins bonnes qualités. La promesse d'Emmanuel Macron devrait permettre à près de 80 % des Français d'économiser 1.097 euros chaque année à partir de 2018.

A Saint-Étienne la taxe d'habitation est en moyenne de 1.154 euros par habitant. C'est donc plus que la moyenne nationale et surtout supérieure à la moyenne des villes de plus de 100.000 habitants. Cela est dû à plusieurs facteurs : les communes ayant un faible PIB par habitant, une faible proportion de ménages imposés sur le revenu, un nombre important de foyers exonérés d’impôts locaux et beaucoup de logements sociaux ont un taux de taxe d'habitation élevé. Saint-Étienne entre dans chacun de ces quatre critères.

Sylvain est d'autant bien placé pour en parler qu'il a habité Saint-Étienne et vit aujourd'hui à Saint-Priest-en-Jarez. Il paye toujours environ 1000€ par an, mais pour environ 30% de surface en plus : "cela paraît assez illogique. Dans mon entourage beaucoup sont partis dans les petites villes limitrophes parce qu'on se faisait trop assommer par cette taxe d'habitation". Saint-Étienne où le taux d'imposition est de 20.16%. c'est deux fois plus qu'à Saint-Priest-en-Jarez (10.02%)

"Pour un appartement plus petit je payais autant à Saint-Etienne" - Sylvain, habitant de Saint-Priest-En-Jarest Copier

"C'est de la poudre de perlimpinpin !" - Gabrielle, habitante de Saint-Étienne à propos de la suppression de la taxe d'habitation

Gabrielle vît dans le quartier de Châteaucreux. Avec son mari elle paye 900 Euros de taxe d'habitation et avec leur petite retraite c'est parfois très compliqué, pourtant elle ne croit pas à la suppression de la taxe : "Il ne pourra jamais ! Il faut bien que la ville ait quand même quelque chose pour financer ça ou ça !"

Emmanuel Macron s'était engagé devant les maires à ce que l'Etat compense en intégralité la perte de cette manne importante pour les collectivités. Un cadeau à 22 milliards d'Euros qu'il faudra sans doute bien compenser quelque part.