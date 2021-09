Suppression de postes à ArianeGroup : "Une passe difficile", selon le directeur du site de Vernon

Au lendemain de l'annonce du départ du moteur Vinci de Vernon en Allemagne, certains salariés sont amers. Au même moment, le ministre et président du Département de l'Eure Sébastien Lecornu inaugurait ce vendredi une maquette de fusée sur la commune. Mais cette nouvelle était dans tous les esprits.

"C'est un secret de polichinelle de dire que le moteur Vinci appartient au passé, même s'il y a encore quelques lancement de prévu", explique le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, président du Conseil départemental de l'Eure également, à Vernon ce vendredi matin, un jour après l'annonce du transfert de la production de Vinci en Allemagne. Sur place, la nouvelle a du mal à passer auprès des salariés.

"J'ai les boules", nous dit un salarié de Safran, co-propriétaire d'ArianeGroup avec Airbus. "J'ai passé 25 ans à ArianeGroup avant d'aller chez Safran et ça me fait mal de voir partir Vinci", dit-il encore. L'avenir du site eurois inquiète ces salariés. Que va-t-il devenir si le Vinci n'y est plus fabriqué ?

Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a inauguré cette maquette de fusée Ariane et défendu la stratégie adoptée par ArianeGroup. © Radio France - Bastien Thomas

"Prometheus", répondent la direction et l'Etat, par la voix du ministre Lecornu. "Il faut définir une génération de lanceur qui permet d'envoyer plus lourd, moins cher, plus vite, soit les trois à la fois. Donc maintenant notre objectif, c'est de s'intéresser au Prometheus", explique le ministre.

Bruno Le Maire attendu sur le site pour lancer officiellement Prometheus

"Avec la concurrence toujours plus rude de SpaceX, Ariane vit un moment difficile. Le plan de décroissance ne concerne pas seulement Vernon mais tous les sites d'ArianeGroup, qui seront concernés de manière équitable", précise Jean-François Delange, directeur du site eurois, sans pour autant préciser de chiffres.

Le site d'essais et de production de Vernon a été retenu par France Relance. Le président de la République Emmanuel Macron avait déjà annoncé un plan d'investissement de 30 millions d'euros en janvier 2021. 40 millions d'euros devraient être ajoutés pour développer le moteur Prometheus. Le ministre de l'Economie et de finances Bruno Le Maire, élu de l'Eure, doit se rendre sur place prochainement pour présenter le dispositif.