Suppression des contrats aidés : un mercredi noir dans les centres de loisirs et les amicales de Saint-Étienne

Après la journée de grève des fonctionnaires du 10 octobre, encore une journée compliquée pour les familles. Quasiment tous les centres sociaux, les centres de loisirs et amicales laïques sont fermées ce mercredi 18 octobre. Une action contre la suppression des contrats aidés intitulé mercredi noir.

Mercredi noir, ce 18 octobre à Saint-Etienne. Mercredi en tout cas difficile pour les familles. La quasi-totalité des 16 centres sociaux ainsi que les 20 amicales et centre loisirs de la ville vont afficher porte-close.

Pour les familles, cela veut dire pas de garderie avant et après l'école, mais aussi pas de cours de danse ou de judo pour beaucoup d'enfants. Environ 3000 petits de Saint-Étienne et 600 adolescents fréquentent ces structures.

114 contrats supprimés à Saint-Étienne

Des centres sociaux, des amicales et des centres de loisirs qui sont touchés de plein fouet par la suppression des contrats aidés. La mairie de Saint-Étienne a fait les comptes. 114 emplois aidés directement liés aux enfants ont été supprimés depuis la rentrée. Ce sont 250 contrats aidés supprimés si on compte également ceux et celles qui travaillaient dans ces structures mais dans d'autres domaines ( par exemple ceux qui intervenaient aussi dans des clubs sportifs ou ceux qui travaillaient avec les personnes âgées).

Pique-nique géant place Jean-Jaurès

D'où le coup de gueule de la mairie. L'adjointe Siham Labich va participer ce mercredi au pique-nique géant organisé place Jean-Jaurès avec les fédérations des centre sociaux et les familles. Elle espère aussi être reçue par le préfet. Elle demande en tout cas au chef de l’État de revenir sur sa décision de suppression de ces contrats qui assuraient une mission primordiale dans la ville.

Le rendez-vous est donné de 12h à 13h place Jean Jaurès. Les fédérations (Ligue de l'enseignement, Francas, et fédération des centres sociaux de la Loire) demanderont à être reçues avec l'adjointe au maire par le préfet. La ville d'Unieux va notamment également participer à ce mouvement de mercredi noir.