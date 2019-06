Suppression totale de la taxe d'habitation : 774 € économisés par an en moyenne par les foyers girondins

Le Premier ministre, Édouard Philippe, annonçait le 12 juin dernier la suppression totale de la taxe d'habitation pour tous les Français en 2023. En Gironde, cette suppression représente un gain moyen de 774 euros par foyer et par an.

Gironde, France

En 2023, plus aucun des 736 875 foyers girondins soumis à la taxe d'habitation sur les résidences principales ne devra s'acquitter de cet impôt. C'est la conséquence des annonces fiscales d'Édouard Philippe, dans son discours de politique générale le 12 juin dernier : la taxe d'habitation disparaîtra complètement d'ici quatre ans. Cela représente un gain moyen de 774 euros par foyer et par an pour les Girondins.

La disparition de la taxe d'habitation sera progressive : elle a déjà commencé à baisser pour 80% des Français, qui eux ne la paieront plus en 2020. En Gironde, cela représente 448 369 foyers précisément qui, dès l'an prochain, économiseront en moyenne 520 euros par an.

723 euros d'économie moyenne à l'échelle nationale

Pour les 20% restants, les foyers parmi les 20% les plus favorisés, la baisse débutera en 2021 pour s'achever par la disparition de la taxe en 2023. Ces 183 544 foyers économiseront, quant à eux, 1269 euros en moyenne, par an. Et dans cette vague, ce sont les habitants de Saint-Aubin-de-Médoc qui ont le plus à gagner : pour ces foyers concernés par l'exonération en 2023, le gain moyen atteint 1606 euros par an.

Cette suppression de la taxe d'habitation "n'aura pas d'impact budgétaire pour les collectivités locales", promet le Gouvernement. Il assure que des mécanismes de compensation à l'euro près seront mis en place. Gérard Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, recevait d'ailleurs ce mardi 18 juin à Bercy, les présidents des associations d'élus locaux pour évoquer la question avec eux.