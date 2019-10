Suppression d'effectifs : des agents de l'hôpital de Mont-de-Marsan sensibilisent les usagers

Mont-de-Marsan, France

Pour protester contre un projet de suppression de postes à l'hôpital de Mont-de-Marsan, des agents ont manifesté ce mardi, à l'appel de 3 syndicats - CGT, CFDT et UNSA. Une trentaine de soignants ont distribué des tracts dans la matinée au marché Saint Roch de Mont-de-Marsan, avant de se retrouver l'après-midi devant l'hôpital.

"Il faut sensibiliser l'opinion publique sur ce que va devenir le soin dans l'hôpital public avec des suppressions de poste. On passe tous par la case hôpital public, de la naissance jusqu'au décès parfois" explique Nicolas Bordes, l'un des représentants de la CGT. Selon les syndicats une vingtaine de poste sont menacés à l'horizon 2020. "Supprimer des postes, c'est dégrader la qualité du soin et dégrader la santé physique et psychique des agents" dénonce Nicolas Bordes.

Mais les suppressions d'effectifs ont aussi des conséquences pour les usagers, selon la CGT. "Quand il n'y a que 2 agents la nuit [dans un service], comment on priorise le soin ? Est-ce qu'on va d'abord aller voir la personne qui est en souffrance ? Ou est-ce qu'on va d'abord voir la personne qui veut le bassin pour aller aux toilettes ?" demande Sophie Dudous, de la CGT.

Les syndicats souhaitent désormais rencontrer le maire de Mont-de-Marsan, Charles Dayot, pour l'alerter sur la situation.

Quant à la direction de l'hôpital de Mont-de-Marsan, elle n'a pas répondu ce mardi aux questions de France Bleu Gascogne portant sur le nombre d'emplois qu'elle compte supprimer et à quelle échéance.