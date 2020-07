Suppressions de postes chez Airbus : les salariés de l'aéronautique appelés à la mobilisation à Mérignac

Le rendez-vous est fixé à midi ce jeudi, au rond-point de Dassault, à Mérignac. La CGT appelle les salariés de la filière aéronautique à la mobilisation contre les suppressions de postes annoncées chez Airbus, 5 000 en France, dont 704 chez Stélia aerospace, une de ses filiales. Stélia est implantée à Rochefort, Toulouse, Saint-Nazaire à Méaulte en Picardie et chez nous à Mérignac. La société y produit la voilure des ATR. 82 des 203 postes girondins sont menacés.

Peu d'activité en ce moment sur le site de Mérignac : la production y est quasiment à l'arrêt depuis la fin mai et la plupart des salariés en chômage partiel, à cause de l'épidémie de coronavirus et de ses conséquences. La crise sanitaire et l'effondrement du trafic aérien qu'elle a entraîné, faisaient bien craindre des suppressions de postes dans le secteur. Mais c'est l'ampleur de ces suppressions qui a surpris Sébastien Poirée, représentant CGT à Mérignac. "C'est 40% des effectifs sur notre site, commente-t-il, 39 postes à la production et 43 hors-production, c'est un coup de massue".

Sauver des emplois, c'est possible

Faut-il craindre pour l'avenir du site girondin ? "On peut se poser des questions, reconnaît Sébastien Poirée. On a des craintes, il nous est assuré aujourd'hui que la fermeture n'est pas envisagée mais nous n'avons aucune garantie là-dessus". Lui préfère ne pas croire à cette perspective, d'autant, estime-t-il, qu'avant de supprimer des postes, d'autres alternatives peuvent-être étudiées pour amortir la force du choc : "Le partage du temps de travail par exemple. Pendant la crise, on était à la semaine de 30 heures et ça a très bien fonctionné pour la qualité de vie au travail et la qualité du travail tout court".

Le rendez-vous de ce jeudi est une "première mobilisation", pour adresser un message à Airbus. La direction générale de Stélia Aerospace, contactée, n'a pas donné suite à nos demandes d'interview.