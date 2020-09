Suppressions de postes chez Auchan : "il y a beaucoup d'inquiétude" dit la déléguée CGT en Dordogne

1475 postes supprimés. Voilà ce qu'a annoncé ce mercredi la direction du groupe Auchan Retail France, filiale du groupe Mulliez. Seconde étape dit-elle de son plan de transformation.

Un choc pour les syndicats, après déjà 500 emplois supprimés en début d'année 2020 et après un difficile épisode lié au COVID-19.

Concrètement, le projet aboutirait à supprimer 1088 emplois après la suppression de 1475 postes et le création de 377 autres.

Ce sont surtout les métiers des ressources humaines, administratifs et de service après vente qui seront concernés. Mais des managers de caisse sont aussi menacés.

Un CCSE central a eu lieu ce mercredi. Le détail des suppressions d'emploi site par site devrait être connu ce vendredi. Mais à Auchan Marsac en Dordogne, qui emploie 330 salariés environ, on s'inquiète. Marie-Chantale Waterloo hôtesse de caisse automatique et déléguée CGT est même très en colère. Car le groupe Auchan va mieux depuis le premier semestre 2020.

Pour elle, il s'agit simplement de récompenser les actionnaires. : "Je pense que l'inquiétude est de mise car les nouvelles ne sont pas bonnes. Nous sortons d'une situation de stress liée au COVID avec beaucoup d’inquiétudes et on va encore accentuer cela. Il y a des personnes qui seront très touchées, car il y aura des suppressions sèches d'emploi. Des postes supprimés certainement aussi à Périgueux, peut être des reclassements, mais les gens auront-ils vraiment le choix ? Tout cela suscite beaucoup d'inquiétude parmi mes collègues. De toute façon c'est la course au profit, c'est le profit avant tout pour les actionnaires qui doit arriver" dit-elle.