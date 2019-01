Suppressions de postes chez General Electric : les élus terrifortains interpellent le gouvernement

Belfort, France

Ils parlent d'une seule voix dans un seul et même communiqué. Après l’annonce de la suppression de 146 postes dans la division Alstom Power Systems de General Electric (GE), le maire de Belfort, le Président du Département, les deux et députés et le sénateur du Territoire de Belfort demandent des engagements de l'Etat et un entretien sur le dossier avec le Ministre de l'Economie et des Finances.

Une pénalité de 52 millions d'euros

"GE s’était engagé à créer 1 000 emplois en France dans le cadre du rachat d’Alstom. Depuis fin 2018, nous savons que cette promesse ne sera pas tenue et que GE devra verser une pénalité de 52 millions d’euros pour ne pas avoir rempli ses engagements", expliquent en préambule Damien Meslot, le maire de Belfort et Président du Grand Belfort, Florian Bouquet, le Président du Conseil départemental, Cédric Perrin, Sénateur du Territoire de Belfort, Ian Boucard et Michel Zumkeller, Députés du Territoire de Belfort.

"Les élus du Territoire de Belfort demandent au gouvernement que cette somme soit réinvestie sur le site de Belfort pour permettre _une diversification des activités, nécessaire à l’avenir industriel du site_; ils demandent l’appui du gouvernement à l’opportunité d’une diversification dans le domaine de l’aéronautique, à la suite d’une rencontre avec un acteur du secteur".

"D’autre part, les élus du Territoire de Belfort demandent au _Ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire_, de les recevoir afin d’évoquer l’avenir du site GE de Belfort. Enfin, ils rappellent que ce rachat a été permis par l’actuel Président de la République, Emmanuel Macron, alors Ministre de l’Économie. Ils demandent donc au gouvernement de s’impliquer fortement à leurs côtés pour maintenir l’emploi sur le site de Belfort", conclut le communiqué.