Suppressions de postes chez Hutchinson : A Chalette sur Loing les intérimaires partent en premier

Hutchinson, filiale du groupe Total, annonce des suppressions d'emploi partout dans le monde, en raison d'une baisse d'activité liée au coronavirus. Jusqu'à 3000 emplois seraient menacés dans le monde, entre 800 et 1000 en France, mais déjà de nombreux intérimaires sont partis à Chalette sur Loing.

L'usine historique d'Hutchinson, fabricant de pièces en caoutchouc pour l'industrie automobile et aéronautique, se trouve à Chalette sur Loing dans le Loiret. Actuellement le groupe, filiale de Total, y emploie 1300 personnes. Et 175 intérimaires y étaient également en poste avant le confinement.

Aujourd'hui, ils ne sont déjà plus que la moitié sur le site, selon Dominique Clergue, déléguée CGT sur le site de Chalette sur Loing. "Et la direction nous a dit qu'à la fin de l'année il n'y en aurait plus aucun".

L'usine a continué de produire pendant le confinement

L'annonce de la suppression de 800 à 1000 postes en France met particulièrement en colère cette militante. Elle assure, surtout, que ce sera beaucoup plus, si on prend en compte ces intérimaires qui peu à peu perdent leurs postes. "Total fait des bénéfices depuis des années, s'il a un peu moins d'argent à cause de la crise, ce n'est pas à nous de payer" s'insurge-t-elle.

"C'est d'autant plus scandaleux" dit Dominique Clergue, "que ce sont les intérimaires qui sont venus faire tourner l'usine pendant le confinement. Ici la direction n'a fermé que cinq jours, week-end compris. Ce sont eux dont qui ont pris des risques, et ce sont eux qui partent en premier" !

Plan de départ ou rupture conventionnelle collective

Ce vendredi 5 juin, la direction d'Hutchinson a annoncé son intention de supprimer 3000 postes dans le monde, sur les 47 000 salariés qu'elle emploie. On ne connait pas le détail, pour les 25 sites du groupe en France, dont celui de Chalette sur Loing. Un plan de départs volontaires aurait été évoqué, ou bien une mesure de rupture conventionnelle collective.

La fédération Chimie Energie de la CFDT a publié un communiqué après cette annonce et "revendique en urgence la réalisation d’une expertise afin d’établir un état des lieux de la situation réelle de l’emploi. Elle doit être accompagnée d’une visibilité claire de la stratégie industrielle de Hutchinson. Sans cette transparence, la FCE CFDT ne signera pas de chèque en blanc dans un plan social déguisé à travers des ruptures conventionnelles collectives".