Suprématie quantique : quand une PME de Haute-Savoie travaille avec Google

Haute-Savoie, France

C’est grâce à une vidéo publiée le 23 octobre dernier par Google que les salariés de SET à Saint-Jeoire ont appris que le géant américain avait utilisé l’une de ses machines. "A plusieurs reprises, la FC 150 apparaît entre les mains des ingénieurs", indique dans un communiqué la PME haut-savoyarde. Une belle surprise d’autant que cette vidéo, vue par deux millions de personnes en 24 heures, montre, selon Google, une performance inédite, la mise au point d’un processeur quantique qui, toujours selon l’entreprise de la Silicon Valley, a réussi en 200 secondes un calcul que le plus puissant des ordinateurs actuels aurait mis 10 000 ans à réaliser.

(La machine conçue par SET apparaît notamment après 4 minutes et 28 secondes dans la vidéo mise en ligne sur YouTube par Google.)

(Capture d'écran vidéo Google "Demonstrating Quantum Supremacy") -

Fierté

"On se dit que, modestement, on apporte notre pierre à l’édifice de l’évolution informatique", souffle le patron de SET. "On est fiers et cela récompense le travail de nos équipes", poursuit Pascal Metzger. "Ici nous concevons, fabriquons et vendons des machines pour faire de l’assemblage de puces." Et la FC 150 utilisée par Google permet d’aligner et de souder des composants avec des précisions extrêmes (0,5 µm). "Pour le calcul quantique il faut des connections ultra fines et c’est pour cette raison que Google a choisi à la FC 150."

Google est connu mondialement, pour nous c’est une carte de visite très valorisable." - Pascal Metzger, PDG de SET à Saint-Jeoire

La FC 150, la machine de SET utilisée par Google. (Photo SET) -

Recrutement

A Saint-Jeoire, les salariés de SET savoure ce petit moment de gloire. Un joli coup de pub qui pourrait permettre à la société de décrocher de nouveaux clients et peut-être aussi de nouveaux employés. "Nous recherchons une dizaine de personnes et pour l’instant nous n’arrivons pas à recruter", confie Pascal Metzger. Un paradoxe.