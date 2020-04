Sur internet, Ollca permet d'acheter des produits du quotidien chez vos commerçants de proximité

Lancée en 2011, Ollca vit un véritable boom depuis deux semaines. "On a plus de 650% de visites sur le site internet et de clients" s'extasie Victor Gobourg, PDG et créateur de la plateforme de commerce en ligne.

Il y a presque dix ans, il a pris le pari de mettre à portée de clic les produits des artisans locaux qui ne pouvaient pas, ou ne pensaient pas, développer une boutique en ligne. Boulanger, boucher-charcutier, poissonnier, caviste... de très nombreux commerçants ont rejoint le catalogue du site-web normand depuis le début du confinement.

Acheter en amont puis aller retirer se faire livrer

Pour faire simple, Ollca permet à ses clients de pouvoir acheter en ligne les produits de ses commerçant locaux favoris aux même prix qu'en boutique. "Nous livrons à Caen, Rouen et Le Havre, Louviers, Fécamp ou encore Bayeux et nous sommes présents un peu partout en Normandie mais aussi en France (Bordeaux, rennes, Tours, en Île-de-France, etc.)" explique Vincent Gobourg.

Une fois arrivé sur le site internet, il suffit de sélectionner sa ville, puis les artisans chez qui l'ont veut effectuer des emplettes, avant de choisir si l'on souhaite aller récupérer sa commande directement en boutique ou si l'on préfère se faire livrer chez soi.

"Nous voulons permettre aux consommateurs de consommer plutôt chez les petits artisans que dans les drives des grandes enseignes. De plus, depuis le Début du confinement, les commerces de bouches se sont adaptés et organisés, avec des mesures de sécurité mises en place dans les boutiques." Vincent Gobourg, PDG d'Ollca

En mesure de créer une boutique en 48h

La période actuelle implique davantage de digitalisation pour les artisans et commerçants qui n'avaient pas encore pris le virage du numérique. "Les consommateurs ont plus de temps donc ils sont dans une dynamique de cuisiner de bons plats avec de bons produits".

Retrouver le site internet de la plateforme Ollca en cliquant ici