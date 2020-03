Sur l'Île d'Oléron, un traiteur propose des huîtres surgelées

Un traiteur basé sur l'Île d'Oléron prépare plus de 250 kilos d'huîtres surgelées avec un sabayon par dessus ou diverses préparations au chorizo ou, bientôt à la truffe. L'initiative séduit même parmi les ostréiculteurs.

La demi-douzaine d'huîtres se vend entre huit et dix euros en supermarché.

Il faut parfois le lire plusieurs fois pour bien comprendre : il vend des huîtres congelées. Laurent Angot, un traiteur installé depuis plusieurs années sur l'Île d'Oléron, commercialise des huîtres préparées puis surgelées.

Cet entrepreneur envisage l'huître comme dessert avec, pourquoi pas, du chocolat.

Des préparations à base d'échalote, vin blanc et crème ; chorizo ou bientôt de la truffe. " On ne travaille qu'avec des produits frais et cru qui seront cuits quand le client réchauffera les huîtres chez lui ", explique celui qui a monté cette entreprise en novembre dernier.

Quelle qualité ?

Il l'assure : ses huîtres sont testées par des chefs et même des personnes qui n'aiment l'huître sous aucune forme. D'abord, les chefs trouvent que le goût n'est pas altéré par la congélation. Ensuite, les non-initiés " arrivent à trouver cela bon ", affirme-t-il. Selon lui, cela fonctionne comme les légumes surgelés : l'huître ne perd rien de sa valeur nutritionnelle.

Camille Coutant est ostréicultrice à La Tremblade sur une entreprise familiale qui dure depuis cinq générations. Aussi étonnant soit-il, elle ne mange pas d'huîtres, ni crues, ni cuites. Pourtant, elle reconnaît que ces huîtres surgelées, dont l'image festive est décollée, peuvent " attirer un public qui n'aime pas l'huître cru de base pour la manger cuite. C'est un bon premier pas. "

Laurent Angot n'en finit pas de se lancer des paris osés. D'ici janvier prochain, il aimerait transformer l'huître en dessert en y ajoutant du, pourquoi pas, du chocolat. Affaire à suivre...