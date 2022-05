Sur l'île de Nantes, un food hall va ouvrir avec neufs stands de restauration

Un food hall va voir le jour à Nantes. Baptisé Magmaa, l'établissement accueillera neuf stands de restauration et un café-bar sur plus de 1000 mètres carré au cœur de l'île de Nantes, dans une ancienne usine Alstom. L'ouverture est prévue pour le jeudi 30 juin.

Le concept existait déjà dans plusieurs villes de France, à Toulouse ou encore à Paris. Au tour de Nantes désormais d'avoir son food hall, un espace ouvert avec tables et chaises au milieu, ainsi que des stands de restauration disposés autour. L'établissement s'appellera Magmaa, "fusion des cuisines et des styles". Un clin d'œil aussi au passé du lieu, en plein cœur d'une ancienne usine Alstom implantée au milieu de l'île de Nantes, à proximité de l'école des Beaux-Arts. Les grandes façades en verre et ses barres métalliques rappellent d'ailleurs cette histoire ouvrière.

Neufs stands de restauration

Au total, neufs stands de restauration qui entoureront un grand espace de rassemblement avec 500 places assises. Six établissements seront permanents, trois seront éphémères et changeront au fil du temps. Un bar-café sera aussi ouvert au public. "Comme une grande place du marché, avec ce côté populaire dans le bon sens du terme", pour Isabelle Baron-Lefevre, restauratrice nantaise qui va installer un stand. "Le but, c'est de créer une auberge espagnole avec toutes les cuisines du monde".

Entre 12 et 15 euros pour un menu

Un lieu ouvert, accessible à tous. Chaque restaurateur a un cahier des charges à respecter, et le food hall doit mélanger tout le monde dans un quartier très cosmopolite. "Sur l'île de Nantes, on a des travailleurs, des étudiants, des retraités, mais aussi des riverains. Il faut de la place pour tous", selon Pascal Chessé, président du groupe Chessé, le promoteur immobilier qui porte le projet avec Nantes Métropole.

Il y a donc un prix défini, entre 12 et 15 euros par exemple pour un menu du midi dans l'un des neufs points de restauration du food hall. D'autres animations comme des concerts, des DJ set sont prévus pour cet été. L'ouverture est prévue pour le jeudi 30 juin.