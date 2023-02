Sur l'île de Ré, la chasse aux saisonniers a déjà commencé

Sur l'île de Ré, on s'y prend tôt pour recruter des saisonniers pour l'été prochain. La salle polyvalente du Bois-Plage accueille ce mardi matin 21 février un forum de l'emploi saisonnier, organisé par la communauté de communes et Pôle emploi, le premier de cette ampleur depuis le Covid. 700 emplois sont proposés par une centaine de professionnels.

Hôteliers, restaurateurs, spécialistes des loisirs doivent anticiper, peut-être plus encore plus que le continent. Difficile de trouver les bras nécessaires pour accueillir les touristes (besoins estimés autour de 4.200 personnes pour l'île de Ré). Un peu paradoxal quand on sait la puissance de cette destination, connue et réputée bien au-delà des frontières françaises. C'est qu'ici au manque de vocations, s'ajoute le problème du logement et des transports.

Guillaume Donze est gérant d'une pizzeria sur le front de mer de La Flotte-en-Ré, ouverte de mars à novembre chaque année. Trouver la douzaine de saisonniers dont il a besoin, l'équation est à chaque fois plus complexe : "les personnes qui viennent postuler sont vraiment peu nombreuses, et à la première contrainte, les candidats vont voir ailleurs."

Un tiers des professionnels rétais logent leurs saisonniers

Le premier frein à l'embauche, c'est le logement, denrée rare sur l'île. Hébergement que ce restaurateur a choisi de prendre à sa charge, comme un tiers des professionnels du tourisme selon une récente étude de la communauté de communes. Guillaume Donze a d'abord cherché sur l'île : "je devais loger des saisonniers dans des mobilhomes, sans toilettes, sans salle de bains, sans cuisine. C'était insalubre, et pour des prix prohibitifs ! De l'ordre de 800 euros par mois pour deux personnes."

D'où cette décision de louer plutôt des logements de l'autre côté du pont, à La Rochelle, dans les quartiers populaires de Mireuil ou Villeneuve-les-Salines. Mais le souci désormais, pour Guillaume Donze, c'est le transport. Des autocars très nombreux l'été (jusqu'à 130 rotations par jour depuis La Rochelle !) mais souvent bondés, des embouteillages... "C'est un peu incompatible avec des horaires précis" concède Agnès Le Dortz, responsable économie à la CDC rétaise.

Dernier client à 21h15

Résultat, Guillaume Donze a mis en place du covoiturage entre salariés : "l'année dernière, un de nos cuisiniers covoiturait avec cinq autres salariés. Mais il finissait vers 22h30, et il fallait que je m'arrange pour que les cinq autres personnes terminent à 22h30. Résultat : à 21h15 on arrêtait de prendre des clients." Ce qui fait tâche sur une île très touristique où l'on aurait envie de dîner tard.

Guillaume Donze se sent abandonné par les élus locaux. "Nous n'avons pas la compétence transports" se défend Agnès Le Dortz de la communauté de communes, qui assure faire remonter les problématiques auprès de la région. Une réunion avec la société d'autocars qui dessert l'île de Ré était justement organisée ce vendredi. Pour ce qui est du logement, c'est de la responsabilité des communes. "On a des communes qui ont ouvert des logements pour les saisonniers, et il y a des projets pour les années à venir" assure Agnès Le Dortz.

La tentation de quitter l'île

Guillaume Donze en veut tout de même à la mairie de La Flotte, qui facture 250 euros la saison pour le parking des salariés. "Vous n'avez même pas commencé à travailler, qu'il faut sortir presque 300 euros en comptant le passage du pont de Ré. Le saisonnier, que fait-il? Il va voir ailleurs." Un patron malgré tout déterminé à se battre, mais jusqu'à quand? "Un jour je dirai stop, je revends l'affaire, et j'irai m'installer à La Rochelle..."

Forum des emplois saisonniers, mardi 21 février 2023 entre 9h et 13h, à la salle polyvalente du Bois-Plage. Notez qu'une navette est organisée depuis le Belvédère, au pied du pont de Ré côté La Rochelle. Départ à 9h.