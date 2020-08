Sur la Côte d'Emeraude, Pascal Kokoszynski, concierge aux petits soins

"Content de t'avoir connu et à très bientôt, on s'appelle !" Pascal et Valérie quittent leur maison de vacances ravis. Après une semaine à Saint-Lunaire, ils auraient bien prolongé leur séjour sur la côte. Malheureusement, les locations font un tel carton que même Pascal Kokoszynski, concierge privé, et son carnet d'adresses long comme le bras n'ont pas suffit. Les deux Parisiens s'en vont à regret, mais promettent de revenir vite.

Depuis 2016, Pascal Kokoszynski s'occupe de 20 maisons sur la Côte d'Emeraude, principalement en Ille-et-Vilaine dans les communes de Saint-Lunaire, Saint-Briac et Dinard, dont les propriétaires lui ont confié la charge.

Sur la Côte d'Emeraude, près de 60 % de maisons secondaires

"Je suis quasiment né ici sur la Côte d'Emeraude et quand j'étais petit sur la plage je voyais beaucoup de résidences fermées, je trouvais ça triste", se rappelle le breton. Il a y quatre ans, suite à un licenciement économique, Pascal Kokoszynski se lance :"Je me suis dis pourquoi pas démarrer une conciergerie privée pour m'occuper des propriétaires qui n'ont pas le temps de gérer leur maison toute l'année."

Sur la Côte d'Emeraude près de 60 % des logements sont des maisons secondaires :"Il y a du boulot ici" explique le concierge. Vingt propriétaires lui ont fait confiance au fil du temps. Location, préparation des logements, jardinage, nettoyage, relève du courrier... Pascal Kokoszynski est l'homme à tout faire.

"On peut même devenir amis !" Pascal Kokoszynski, concierge privé

Pour les vacanciers, le concierge est joignable en cas de besoin également : "Parfois on m'appelle quand quelque chose ne fonctionne pas ou s'est cassé. Quand je viens régler le problème, les gens m'offrent parfois un verre, on se rencontre davantage. Il arrive qu'on s'entende très bien, alors le tutoiement arrive. On peut même devenir amis s'ils reviennent l'année d'après !" se réjouit Pascal Kokoszynksi.