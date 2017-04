Sur la côte Est de la Corse, les professionnels du tourisme maudissent le Padduc

Rassemblés devant la préfecture de Haute-Corse, les professionnels du tourisme de la côte orientale ont obtenu de l'Etat un sursis. Ils pourront exploiter temporairement cette année leurs établissements. Un sursis mais pas de solutions définitives pour ces structures situées sur le domaine maritime

Maudit PADDUC ! C’est là en résumé le sentiment exprimé par les propriétaires d’établissements saisonniers, situés sur le domaine public maritime. Les structures, pour beaucoup anciennes, sont confrontées aujourd’hui à la nouvelle règlementation, imposée après le vote du PADDUC (Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse). Les établissements touristiques situés sur le domaine public maritime de la plaine orientale devront être détruits avant le 31 décembre 2018, date limite pour une mise en conformité entre les PLU et le PADDUC.

Réaction impérative

La loi c’est la loi pourrait-on dire. Et les professionnels du tourisme reconnaissent aujourd’hui certaines négligences relatives à la réalisation du Padduc. Karina Goffi, la présidente de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Haute-Corse : « Le Padduc fait valoir des zones naturelles, essentiellement sur la côte orientale. Cela signifie que de nombreux professionnels ne pourront plus exploiter leurs établissements. Alors oui, nous avons été négligents sur le Padduc, mais il nécessaire maintenant que tout le monde se réveille ».

Un réveil tardif, qui a conduit néanmoins à une mobilisation des professionnels du tourisme et élus devant la préfecture de Haute-Corse. Les discussions avec le représentant de l’Etat ont fructueuses. Mais la problématique de fond demeure puisque n’a été obtenue par les établissements concernés par la nouvelle règlementation qu’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public maritime. Le problème est donc reporté dans le temps. Pierre-Marie Mancini, le président de l’association des maires de Haute-Corse, reconnait qu’il s’agit : « d’un sujet sensible par rapport à la protection de l’environnement. Les élus se retrouvent dans des situations complexes. Ils essaient de ménager les intérêts des uns avec l’intérêt public, et la nécessité d’un développement économique. »

Des professionnels condamnés à disparaitre?

Quelle solution pour ces professionnels de la plaine orientale ? Jacky Desideri est concerné par cette nouvelle règlementation. Pourtant, sa structure installée à Sorbo-Ocagnano a été construite il y a 40 ans. « L’établissement a été réalisé en 1977, avec un permis de construire. Les lois ont changé. Nous sommes tombés dans le domaine public. Et là nous avons reçu, brutalement, une lettre, nous demandant de démolir. Cela représente une dépense de 100.000€. Nous sommes condamnés à disparaitre. Nous ne pouvons que démolir. Nous ne pourrons pas reconstruire sur place une structure démontable. Il n’y a aucune solution pour nous. Il faut démonter et remettre en état. »

Avec les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, la saison 2017 est sauvée. Mais il faudra se battre pour les suivantes. Et les discussions entre les différents protagonistes reprendront dès le mois de septembre.