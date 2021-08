Sur la côte picarde, le pass sanitaire ne facilite pas la tâche aux restaurateurs

Depuis lundi, les gérants de cafés et de restaurants sont tenus de contrôler les pass sanitaires de leurs clients. Pas toujours facile avec l'affluence liée à l'arrivée d'une météo plus ensoleillée en Picardie.

C'est une question qui taraude de nombreux patrons de bars et de restaurants : comment s'organiser au mieux pour contrôler le pass sanitaire des clients ? Le sésame est exigé depuis lundi pour pouvoir consommer à l'intérieur, comme en terrasse. Les premiers jours de la semaine ont été consacrés au rodage. Mais avec l'arrivée du beau temps en Picardie (et des clients qui vont avec), les choses risquent de se compliquer pour les restaurateurs.

"C'est une perte de temps incroyable"

Au restaurant "La Dolce Vita" tout près de la plage, Rosa Delimauges, la patronne ne compte déjà plus le nombre de fois où elle demande leurs pass sanitaires aux clients par jour. Assurément "des centaines de fois", sourit la gérante.

Rosa Delimauges est la gérante du restaurant "La Dolce Vita" © Radio France - Claudia Calmel

Les clients qui viennent sont tous titulaires du pass sanitaire, mais le fait de le présenter à l'entrée n'est pas encore un réflexe. Ce qui crée souvent des files d'attentes, selon Rosa : "C'est _une perte de temps incroyable_. Les gens ont leur pass, mais ils ne le préparent pas : ils mettent beaucoup de temps à le chercher dans leurs sacs ou dans leurs téléphones. Je suis obligée de rester à l'entrée pour contrôler alors que je pourrais prendre beaucoup plus de commandes."

Une file d'attente s'est formée devant "La Dolce vita" © Radio France - Claudia Calmel

Mais c'est parfois le matériel qui fait des siennes. Jacques et Gaïa, des touristes nantais, en ont fait l'expérience dans un autre restaurant la veille : "C'est un peu compliqué parce que _les lecteurs ne marchent pas forcément_. Il a fallu qu'on se déplace pour se mettre à l'ombre parce que le soleil empêchait l'appareil de lire le pass correctement... On a vu des choses absolument abracadabrantesques !"

Des conséquences sur le service en salle

A "La Dolce Vita", le contrôle des pass sanitaires mobilise chaque serveur à tour de rôle. Ce qui a des conséquences en bout de chaîne, selon Laura : "Ça nous empêche de prendre les commandes, de regarder les suites après les entrées. Malheureusement, au final, _ça fait plus d'attente pour les clients._"

Un pass sanitaire qui va forcément faire perdre de clients à Rosa Delimauges : "Beaucoup de clients sont venus la semaine dernière et nous ont dit qu'on n'allait pas les revoir. Ca nous fait mal au cœur, ce sont pourtant des habitués, mais ce sont des gens qui n'ont pas encore eu le temps d'être vaccinés ou qui sont contre le vaccin. Ce n'est pas facile, je crains qu'on ne fasse pas un très bon mois d'août."

Une situation qui pourrait se compliquer avec le retour du soleil

Le contrôle du pass sanitaire demande aussi une certaine logistique à Avina Gauthier, la gérante du restaurant du Port : "Je suis obligée de rester coincée à l'entrée et de scanner le pass de chaque personne qui arrive. Ça m'empêche de faire mon travail habituel : le service, les additions... Je n'ai embauché personne, donc je cours plus. On verra comment ça se passe s'il y a plus d'affluence. Ce week-end, s'il fait beau, ça risque de compliquer les choses : ceux qui n'ont pas le pass sanitaire ne se présentent pas pour l'instant. Mais _certains vont commencer à tenter leur chance. Ca pourrait créer des tensions_... On verra comment ça évolue."

