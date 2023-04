Sur la métropole d'Orléans, l'extinction des lampadaires la nuit va se poursuivre

Il y en a qui font beaucoup, d'autres un peu et quelques unes pas du tout. Actuellement neuf communes de la Métropole sont en "extinction totale" des lampadaires la nuit dont Orléans. Dix sont en "extinction partielle" (Olivet, Fleury, Saint-Jean-de-Braye..) et trois n'éteignent pas du tout la lumière la nuit : Saint-Cyr-en-Val, Mardié et Ormes.

Ormes dont le maire Alain Touchard qui est aussi le vice-président chargé des espaces publics, dresse le bilan. "Souvent dans ces villes, on éteint à partir de 22h30-23h et jusqu'à 4-5h du matin. Restent allumés les parcs industriels où des entreprises travaillent la nuit, les axes structurants pour la circulation et il y a des quartiers prioritaires également" ou encore à Orléans tout ce qui se situe autour du tracé du tramway pour raison de sécurité.

Une réduction d'éclairage amenée à durer

Concernant les horaires pratiqués, cela varie d'une commune à l'autre, 22h30-23h à 5h30-6h30 ou de 23h-minuit à 5h-6h Et avec la période estivale et les jours qui rallongent cela va évoluer. Ce qui est sûr c'est qu'on ne reviendra pas en arrière estime Alain Touchard, pour qui les habitants ont pris de "bonnes habitudes chez eux cet hiver en baissant leur propre consommation d'énergie. Donc nous autres collectivités, devons aussi montrer l'exemple".

Parmi les 22 communes de la Métropole, Semoy est la première à avoir réduit son éclairage dans les rues la nuit. Depuis 2016, la commune de 3.200 habitants éteint ses lampadaires, tous les jours toute l'année, de minuit à 5h30 avec un double objectif : réduire la facture énergétique et limiter les nuisances à l'environnement.

La commune a reçu il y a un an et demi le label "Villes et villages étoilés" de l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement (ANPCEN) ce dont se félicite le maire Laurent Baude car au départ la mesure n'a pas été simple à faire passer auprès de tous ses administrés. "Il y avait des peurs liées aux cambriolages mais aujourd'hui les habitants nous disent vous étiez plutôt en avance par rapport à ce qui se fait maintenant".

A Ormes, Alain Touchard, lui se félicite d'avoir changé le système d'éclairage public. "Nous utilisons des LED aujourd'hui quasiment à 100%, l'entretien est plus simple et moins coûteux qu'auparavant". Ormes a investi 2,5 millions d'euros ces huit dernières années pour au final arriver à diviser par deux sa consommation énergétique.

Un plan pour généraliser d'ici quatre à cinq ans l'utilisation de LED pour l'éclairage public, et donc réduire sérieusement la facture, aujourd'hui estimée à quatre millions d'euros pour les frais de fonctionnement, à l'échelle de la métropole sera présenté d'ici la fin de l'année aux élus.